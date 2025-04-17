Η συμφωνία που προτείνει το Ιράν στις ΗΠΑ για τα πυρηνικά - Τα τρία στάδια

Το Ιράν πρότεινε μια συμφωνία τριών σταδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος σε αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το μέσο Iran International.

Η πρόταση παρουσιάστηκε από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, στη διάρκεια συνάντησής τους στο Ομάν, το περασμένο Σάββατο.

Η πρόταση προβλέπει στο πρώτο στάδιο τη δέσμευση της Τεχεράνης να μειώσει προσωρινά τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,67%, το ίδιο όριο που προβλεπόταν στη συμφωνία του 2015 σε αντάλλαγμα, να επιτρέψει η Ουάσινγκτον στο Ιράν την πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια και να επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου.

Το δεύτερο στάδιο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα άρουν περισσότερες κυρώσεις και σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα επιτρέψει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να ξαναρχίσει επιθεωρήσεις και να εφαρμόσει το «πρόσθετο πρωτόκολλο», που επιτρέπει αιφνίδιους ελέγχους σε μη δηλωμένες εγκαταστάσεις.

Στο τρίτο στάδιο και εφόσον το Ιράν μεταφέρει τα αποθέματά του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτη χώρα, το αμερικανικό Κογκρέσο θα εγκρίνει τη συμφωνία και η κυβέρνηση Τραμπ θα άρει τόσο τις πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς κυρώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έδωσε το πράσινο φως για τις συνομιλίες μόνο για να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αποκαταστήσει τις αεράμυνες της χώρας, οι οποίες καταστράφηκαν σε ισραηλινές επιδρομές τον Οκτώβριο, καθώς και για να παράγει πυραύλους εδάφους-εδάφους.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Γουίτκοφ φέρεται να υποδέχθηκε θετικά την πρόταση, προκαλώντας έκπληξη στην ιρανική αποστολή.

Την Τρίτη, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτεί «τον πλήρη τερματισμό και εξάλειψη του προγράμματος εμπλουτισμού και εξοπλισμού του Ιράν με πυρηνικά όπλα», αν και μία ημέρα νωρίτερα είχε αφήσει να εννοηθεί πως η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αποδεχθεί ένα όριο στον εμπλουτισμό — αντίθετα με τη θέση του Ισραήλ που ζητά πλήρη διάλυση των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Πηγή: skai.gr

