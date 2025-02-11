Σε νέο αιματηρό γύρο βίας στη Μέση Ανατολή τα επόμενα εικοσιτετράωρα φαίνεται να οδηγούν οι εμπρηστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και δημιουργία της «Ριβιέρας της Μέσης Ανατολής», καθώς και οι νύξεις του για απελευθέρωση όλων των ομήρων το Σάββατο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου οδηγείται πλέον στην de facto ακύρωση της συμφωνίας εκεχειρίας, πιεζόμενος και από την ισραηλινή ακροδεξιά.

Λάδι στη φωτιά έριξε η απόφαση της Χαμάς να μην απελευθερώσει τους ομήρους το Σάββατο, όπως είχε προγραμματιστεί, επικαλούμενη υποτιθέμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ. Οι οικογένειες των εναπομεινάντων ομήρων αγωνιούν πλέον για τους δικούς τους, καθώς η, ήδη εύθραυστη, συμφωνία «είναι στον αέρα».

Τι είπε ο Τραμπ;

«Αν δεν απελευθερωθούν, θα ξεσπάσει κόλαση» απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος για απελευθέρωση των ομήρων το Σάββατο από το Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Δευτέρας. Πρόσθεσε για την κατάπαυση του πυρός: «Ακυρώστε τη, και όλα μπορούν να συμβούν».



Ο Τραμπ είπε ότι η τελική απόφαση θα εναπόκειται στο Ισραήλ, λέγοντας: «μιλάω για τον εαυτό μου. Το Ισραήλ μπορεί να παρακάμψει (όσα λέω)». Όταν ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε μια απάντηση στη Χαμάς εάν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι, ο Τραμπ είπε: «Η Χαμάς θα μάθει τι εννοώ». Την Τρίτη επανέλαβε την προθεσμία του Σαββάτου καθώς ετοιμαζόταν να συναντήσει τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε μάλιστα ότι μπορεί να σταματήσει τη βοήθεια προς την Ιορδανία και την Αίγυπτο εάν αυτές οι χώρες δεν δεχθούν πρόσφυγες από τη Γάζα.



Άφησε να εννοηθεί ότι εννοούσε να απελευθερωθούν όλοι οι εναπομείναντες όμηροι στη Γάζα, αν και δεν ήταν απολύτως σαφής. Άλλοι 16, μεταξύ των οποίων οκτώ σοροί, πρόκειται να παραδοθούν ως μέρος της πρώτης φάσης κατάπαυσης του πυρός. Συνολικά υπάρχουν 76 αιχμάλωτοι που κρατούνται ακόμη στον θύλακα.



Οι άλλοι ζωντανοί όμηροι επρόκειτο να απελευθερωθούν στη δεύτερη φάση, που θα ξεκινούσε στις αρχές Μαρτίου και είναι απροσδιόριστης ακόμη διάρκειας.

אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים - הפסקת האש תיפסק, וצה"ל יחזור ללחימה עצימה עד להכרעה סופית של החמאס pic.twitter.com/4Cx30kHGvN — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 11, 2025

Γιατί η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την απελευθέρωση των ομήρων;

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναβάλλει μέχρι νεωτέρας την απελευθέρωση περισσότερων Ισραηλινών ομήρων η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της οργάνωσης Αμπού Ομπέιντα στο Telegram.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Χαμάς η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ και στα εμπόδια που βάζει το Ισραήλ στη ροή της βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ομπέιντα είπε επίσης ότι το Ισραήλ καθυστέρησε την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας και άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Η τρομοκρατική ομάδα απαιτεί «αναδρομική αποζημίωση» για τις υποτιθέμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, διαφορετικά δεν θα απελευθερώσει ομήρους μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στη Γάζα στο πλαίσιο του σχεδίου του για αμερικανική «κυριότητα» των κατεστραμμένων από τον πόλεμο εδαφών.

Η Χαμάς δεν ανέφερε ευθέως το σχέδιο του Τραμπ για απόκτηση της Γάζας, αλλά η αλλαγή της θέσης των ΗΠΑ φαίνεται να διαδραματίζει κεντρική θέση στην απόφαση της ομάδας. Η Χαμάς δεν πιστεύει πλέον ότι οι εγγυήσεις της Ουάσιγκτον για την κατάπαυση του πυρός θα ισχύουν, και δεν πιστεύει ότι το Ισραήλ θέλει να εφαρμόσει το σχέδιο ανέφερε το Reuters.



Η οργάνωση σχολίασε ότι «εσκεμμένα έκανε αυτή την ανακοίνωση πέντε ημέρες πριν από την προγραμματισμένη παράδοση ομήρων, δίνοντας στους μεσολαβητές άφθονο χρόνο για να πιέσουν [το Ισραήλ] για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».



Την Τρίτη, ως απάντηση στα τελευταία σχόλια του Τραμπ, ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, σχολίασε ότι «η γλώσσα των απειλών δεν έχει αξία και απλώς περιπλέκει τα πράγματα».

Πώς αντέδρασε το Ισραήλ;

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνήλθε την Τρίτη για να συζητήσει τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας. Μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσίευσε έστειλε τελεσίγραφο στη Χαμάς ότι αν οι ισραηλινοί όμηροι δεν επιστραφούν μέχρι το Σάββατο, «ο στρατός θα επιστρέψει στις σκληρές μάχες μέχρι την τελική ήττα της Χαμάς».



Ο στρατός ακύρωσε όλες τις άδειες για τους στρατιώτες που υπηρετούν στο τμήμα της Γάζας, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Kan, σε ένδειξη ότι οι ισραηλινές αρχές προετοιμάζονται για την επανέναρξη του πολέμου. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι θα αυξήσει τις ενισχύσεις στην περιοχή της Γάζας «προετοιμάζοντας διάφορα σενάρια».



Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους τη Δευτέρα το βράδυ ζητώντας την επιστροφή όλων των ομήρων, καθώς ορισμένοι συγγενείς κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι σαμποτάρει τη συμφωνία. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν την Τρίτη καθώς οικογένειες και ακτιβιστές απέκλεισαν τον κύριο αυτοκινητόδρομο Ιερουσαλήμ-Τελ Αβίβ.



Υπήρξαν ανησυχίες για την προθυμία του Ισραήλ να μεταβεί από την πρώτη φάση στη δεύτερη φάση της συμφωνίας: ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς απείλησε ότι θα αποχωρήσει από τον συνασπισμό του Νετανιάχου εάν ο πόλεμος δεν ξαναρχίσει μετά την πρώτη φάση, κάτι που θα μπορούσε να αναγκάσει τον πρωθυπουργό να επιλέξει μεταξύ της κυβέρνησής του και της συμφωνίας.

Τι απάντησε η Χαμάς;

Η Χαμάς επανέλαβε την Τρίτη τη δέσμευσή της στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, λέγοντας ότι καθιστά το Ισραήλ υπεύθυνο για τυχόν «επιπλοκές ή καθυστερήσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.

Οι δηλώσεις της Χαμάς έρχονται στον απόηχο της προειδοποίησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τι θα συμβεί αν τηρηθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός;

Το σενάριο αυτό φαίνεται να απομακρύνεται. Ωστόσο, η επόμενη ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους αιχμαλώτους και κρατουμένους είχε οριστεί για αυτό το Σάββατο, και θα ήταν η έκτη στο πλαίσιο του, διάρκειας έξι εβδομάδων, πρώτου σταδίου της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.



Οι ανταλλαγές ομήρων-κρατουμένων κανονικά είναι προγραμματισμένο να συνεχιστούν σε εβδομαδιαία βάση μέχρι τις 2 Μαρτίου. Στο δεύτερο στάδιο, όλοι οι εναπομείναντες ζωντανοί όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν και το Ισραήλ να αποσυρθεί πλήρως από τη Γάζα, τερματίζοντας ουσιαστικά τον πόλεμο.



Οι συνομιλίες για το δεύτερο στάδιο έπρεπε να ξεκινήσουν την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Νετανιάχου εξουσιοδότησε την ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα να συζητήσει μόνο τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με το πρώτο στάδιο. Η επέκταση της πρώτης φάσης της συμφωνίας είναι μια άλλη επιλογή.



Η τρίτη φάση υποτίθεται ότι θα αφορά την ανταλλαγή σορών νεκρών ομήρων και μελών της Χαμάς και θα ακολουθήσει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας. Τα μελλοντικά σχέδια διακυβέρνησης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πηγή: skai.gr

