Αεροπειρατεία σε πτήση εσωτερικού στο Μπελίζ– Επιβάτης σκότωσε τον δράστη

Ένας Αμερικανός οπλισμένος με μαχαίρι κατέλαβε προσωρινά ένα μικρό αεροσκάφος της εταιρείας Tropic Air στο Μπελίζ, τραυματίζοντας τρεις ταξιδιώτες προτού πέσει νεκρός από τα πυρά επιβάτη, όπως μεταδίδει το ABC News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου που επικαλείται την αστυνομία, ο αεροπειρατής ζητούσε τον ανεφοδιασμό του αεροσκάφους για να μεταβεί σε άλλη χώρα.

Τον αεροπειρατή πυροβόλησε επιβάτης, ο οποίος είχε άδεια οπλοκατοχής, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Νεκρός είναι ο Ακινιέλα Σάουα Τέιλορ, ένας 49χρονος από την Καλιφόρνια.

Στη συγκεκριμένη πτήση της Tropic Air υπήρχαν 14 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων του Τέιλορ και άλλου ενός Αμερικανού, σύμφωνα με το ABC.

To Cessna Grand Caravan EX έκανε για ώρα κύκλους πάνω από το Μπελίζ και τα καύσιμά του είχαν σχεδόν εξαντληθεί όταν προσγειώθηκε με ασφάλεια σε αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

