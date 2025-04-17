Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει την ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση πυρός

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας απέρριψε σήμερα την ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση πυρός, εξηγώντας πως δεν οδηγεί σε οριστικό τέλος του πολέμου ή στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Χαλίλ αλ Χάγια κατηγόρησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για μεσοβέζικες λύσεις, στις οποίες η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει. Υπογράμμισε πως ο Νετανιάχου θέτει όρους που είναι «αδύνατον» να ικανοποιηθούν, αναφερόμενος στην αξίωση να αφοπλιστεί η Χαμάς, κάτι που αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το παλαιστινιακό κίνημα.

Ο Χαλίλ αλ Χάγια τόνισε πως η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για το οριστικό τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που θα προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον θύλακα.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν. Έκτοτε, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας. Από τους 251 ομήρους της Χαμάς, 58 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 34 εξ αυτών δεν βρίσκονται πια στη ζωή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

