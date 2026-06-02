Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Σήραγγα Τ4), λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης θέτει σε ισχύ η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 από ώρα 8.00 έως ώρα 20.00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) έως τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) του αυτοκινητόδρομου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης.

Επιπρόσθετα, για τα οχήματα που κινούνται από την πόλη της Κατερίνης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, η είσοδος του ημιανισόπεδου Ανατολικού κόμβου Κατερίνης, θα παραμείνει κανονικά σε κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

