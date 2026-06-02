Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία

Η απαγόρευση αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη - Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Σήραγγα Τ4), λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης θέτει σε ισχύ η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 από ώρα 8.00 έως ώρα 20.00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) έως τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη) του αυτοκινητόδρομου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης.

Επιπρόσθετα, για τα οχήματα που κινούνται από την πόλη της Κατερίνης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, η είσοδος του ημιανισόπεδου Ανατολικού κόμβου Κατερίνης, θα παραμείνει κανονικά σε κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Πιερία τροχαία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark