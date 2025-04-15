Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η οργάνωση «πιθανότατα» θα απαντήσει εντός 48ώρου σε μια ισραηλινή πρόταση απελευθέρωσης ομήρων με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς έλαβε την πρόταση μέσω Αιγυπτίων διαμεσολαβητών.

«Η Χαμάς πιθανότατα θα στείλει την απάντησή της στους μεσολαβητές εντός των επόμενων 48 ωρών, καθώς το κίνημα εξακολουθεί να διεξάγει εις βάθος διαβουλεύσεις… εντός του πλαισίου ηγεσίας του, καθώς και με φατρίες αντίστασης, προκειμένου να διαμορφώσει μια ενιαία θέση» δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με στέλεχος της Χαμάς που μίλησε στο AFP υπό τον όρο διατήρησης της ανωνυμίας του, το Ισραήλ ζητεί την επιστροφή σε διάφορα στάδια 10 ζωντανών ομήρων με αντάλλαγμα μια εκεχειρία «τουλάχιστον 45 ημερών», την απελευθέρωση σε δύο φάσεις συνολικά 1.231 Παλαιστίνιων κρατούμενων στο Ισραήλ και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην υπό πολιορκία Λωρίδα της Γάζας.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Kan 11 μετέδωσε από την πλευρά του ότι θα επιστρέψουν στο Ισραήλ 25 όμηροι (εννέα ζωντανοί και 16 νεκροί) σε τρεις φάσεις, με αντάλλαγμα εκεχειρία διάρκειας 45 ημερών.

Κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς της επίθεσης στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς έπιασε ομήρους 251 ανθρώπους. Από αυτούς 58 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, εκ των οποίων οι 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στη διάρκεια της προηγούμενης εκεχειρίας -από τις 19 Ιανουαρίου ως τις 17 Μαρτίου- επέστρεψαν στο Ισραήλ 33 όμηροι, ανάμεσά τους οκτώ νεκροί, και αφέθηκαν ελεύθεροι περίπου 1.800 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές.

Οι διάφορες φάσεις της προτεινόμενης νέας εκεχειρίας προβλέπουν την αναδιάταξη του ισραηλινού στρατού στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, αφού τις τελευταίες εβδομάδες έχει καταλάβει μεγάλα τμήματα του θύλακα.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Χαμάς, το Ισραήλ απαιτεί «μια ένδειξη καλής θέλησης» με την επιστροφή την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας του Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ίνταν Αλεξάντερ.

Πρόκειται για τον μοναδικό όμηρο που έχει και την αμερικανική υπηκοότητα και ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα.

Τη δεύτερη ημέρα η Χαμάς προβλέπεται να αφήσει ελεύθερους ακόμη 5 ζωντανούς ομήρους με αντάλλαγμα 66 Παλαιστίνιους καταδικασμένους σε ισόβια κάθειρξη και 611 κρατούμενους με καταγωγή από τη Γάζα. Θα επιτραπεί επίσης η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του παλαιστινιακού κινήματος, το Ισραήλ απαιτεί οι απελευθερώσεις των ομήρων να γίνουν χωρίς δημόσιες τελετές, όπως αυτές που έχει οργανώσει στο παρελθόν η Χαμάς.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για «μόνιμη εκεχειρία», για την οποία το Ισραήλ θέτει ως όρο τον αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων. Ωστόσο ο αξιωματούχος της Χαμάς εκτίμησε ότι ο όρος αυτός «ξεπερνά μια κόκκινη γραμμή (…) που είναι μη διαπραγματεύσιμη» για την παλαιστινιακή οργάνωση.

Τη δεύτερη εβδομάδα της εκεχειρίας, σημείωσε, η Χαμάς προβλέπεται να αφήσει ελεύθερους τέσσερις ακόμη ομήρους με αντάλλαγμα 54 Παλαιστίνιους καταδικασμένους σε ισόβια και 500 άλλους που έχουν συλληφθεί από το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα στο οποίο αναφέρθηκε το Kan 11, πέντε όμηροι θα παραδοθούν στο Ισραήλ τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας, τέσσερις ακόμη την έβδομη ημέρα και στη συνέχεια 16 σοροί ομήρων την εικοστή ημέρα. Το τηλεοπτικό δίκτυο δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Ίνταν Αλεξάντερ.

Η Χαμάς επεσήμανε ότι έλαβε την ισραηλινή πρόταση μέσω μεσολαβητών την Κυριακή, στη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας της στο Κάιρο. Σύμφωνα με στέλεχος της οργάνωσης, η αντιπροσωπεία επέστρεψε τη Δευτέρα το πρωί.

«Το κίνημα θα απαντήσει στην πρόταση (…) μόλις ολοκληρωθούν οι εσωτερικές διαβουλεύσεις και έπειτα από συνεννόηση με τους ηγέτες των κινημάτων της παλαιστινιακής αντίστασης», επεσήμανε σήμερα ο Σουχέιλ αλ Χίντι μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

«Η Χαμάς δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον αριθμό των ομήρων και είναι έτοιμη να τους απελευθερώσει όλους σε μία ή περισσότερες φάσεις», εξήγησε ο αξιωματούχος της οργάνωσης που μίλησε στο AFP.

«Η Χαμάς δεν θα δεχθεί καμία πρόταση και καμία λύση που δεν θα περιλαμβάνει πλήρη και μόνιμη εκεχειρία, την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας καθώς και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όπως τόνισε η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται να αφοπλιστεί, κάτι που «αποτελεί κόκκινη γραμμή για όσο υπάρχει η κατοχή».

