Η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ, που αποκλείει από τις 2 Μαρτίου την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ότι χρησιμοποιεί «τη λιμοκτονία ως όπλο».

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς, που απέκλεισε την Τετάρτη την περίπτωση να επιτρέψει την εκ νέου είσοδο βοήθειας στη Γάζα, είναι «μια νέα δημόσια παραδοχή ενός εγκλήματος πολέμου», δήλωσε η Χαμάς σε ανακοίνωση.

«Αυτό περιλαμβάνει την καταφανή χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου και τη στέρηση βασικών αγαθών –τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων—για τους αθώους αμάχους για έβδομη συνεχή εβδομάδα», πρόσθεσε η οργάνωση.

Το Ισραήλ μπλοκάρει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας από τις 2 Μαρτίου. «Καμία ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα εισέλθει στη Γάζα», δήλωσε ο Ίσραελ Κατς την Τετάρτη σε ανακοίνωση.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) εκτίμησε αυτή την εβδομάδα ότι η Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς εδώ και 18 μήνες, βιώνει «πιθανόν τη χειρότερη» ανθρωπιστική κατάσταση από την έναρξη της σύγκρουσης στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

