Πανελλαδικές: Συνέχεια σήμερα για τα ΕΠΑΛ με Μαθηματικά – Αρχίζουν οι εξετάσεις στα Γυμνάσια

Της Μαρίνας Ζιώζιου

Συνεχίζονται, σήμερα, Τρίτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, με την εξέταση στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα). Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσια

Στους ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν σήμερα, Τρίτη, και τα γυμνάσια της επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Σχολεία και οικογένειες βρίσκονται ήδη σε πυρετώδεις προετοιμασίες ενόψει των εξετάσεων, με τους υποψηφίους να διανύουν τις τελευταίες ημέρες επανάληψης πριν από τη μάχη για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία, η σχολική χρονιά συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, οπότε και θα ολοκληρωθούν τα μαθήματα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.