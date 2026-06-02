Gotham TV Awards 2026: Οι σειρές και οι ερμηνείες που απέσπασαν τα φετινά βραβεία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η 3η ετήσια τελετή απονομής των τηλεοπτικών Βραβείων Gotham (Gotham Television Awards) στη Νέα Υόρκη. Στη φετινή διοργάνωση τα βραβεία μοιράστηκαν σε διαφορετικές παραγωγές, με εξαίρεση τη σειρά «DTF St. Louis» του HBO Max, η οποία απέσπασε δύο. Συγκεκριμένα, κέρδισε στην κατηγορία «Καλύτερης Μίνι Σειράς ή Σειράς Ανθολογίας», ενώ τιμήθηκε με το Βραβείο «Β' Ανδρικού Ρόλου» για την ερμηνεία του Ντέιβιντ Χάρμπουρ.

Στις κορυφαίες διακρίσεις της βραδιάς, το «Pluribus» του Apple TV+, με δημιουργό τον Βινς Γκίλιγκαν και με πρωταγωνίστρια τη Ρία Σίχορν, κατέκτησε το Βραβείο «Καλύτερης Νέας Δραματικής Σειράς». Αντίστοιχα, στην κατηγορία «Καλύτερης Νέας Κωμικής Σειράς», νικητής αναδείχθηκε το «I Love LA» του HBO Max, το οποίο φέρει την υπογραφή της Ρέιτσελ Σένοτ (Rachel Sennott), η οποία κρατά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τα τηλεοπτικά Βραβεία Gotham 2026 τίμησαν τις καλύτερες νέες σειρές και ερμηνείες του 2025, σύμφωνα με το Deadline. Το HBO Max αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής οδηγώντας την κούρσα ανάμεσα στις πλατφόρμες με συνολικά πέντε βραβεία. Ακολούθησε το Netflix, το οποίο, παρά το γεγονός ότι ηγούνταν των υποψηφιοτήτων με 22 συμμετοχές, απέσπασε τελικά τρεις διακρίσεις, ενώ το Hulu ήταν η μόνη άλλη πλατφόρμα που κατάφερε να κερδίσει περισσότερα από ένα βραβεία.

Η Τσέις Ινφίνιτι απέσπασε το Βραβείο «Καλύτερης Α' Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά» για το «The Testaments» του Hulu, ενώ ο Μπαμπού Σισέι κέρδισε το Βραβείο «Καλύτερης Β' Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά» για το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Alien: Earth» των FX/Hulu.

Μεταξύ των τιμητικών βραβείων η Κλερ Ντέινς έλαβε το Performer Tribute, η Κέρι Ουάσινγκτον το Spotlight Tribute και η Μισέλ Φάιφερ τιμήθηκε με το Legend Tribute. Οι Ματ και Ρος Ντάφερ έλαβαν το Visionary Tribute για το έργο τους στο «Stranger Things» του Netflix που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ενώ το καστ της σειράς «Love Story: JFK Jr. and Carolyn Bessette» τιμήθηκε με το Ensemble Tribute για τη συνολική ερμηνεία του.

Οι νικητές των Gotham TV Awards 2026:

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: DTF St. Louis (HBO Max) Δημιουργός: Steven Conrad

Καλύτερη Α' Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Michael Shannon, «Death by Lightning» (Netflix)

Καλύτερη Β' Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: David Harbour, «DTF St. Louis» (HBO Max)

Καλύτερη Νέα Δραματική Σειρά: «Pluribus» (Apple TV) Δημιουργός: Vince Gilligan.

Καλύτερη Α' Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Chase Infiniti, «The Testaments» (Hulu)

Καλύτερη Β' Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Babou Ceesay, «Alien: Earth» (FX/Hulu)

Καλύτερη Πρωτότυπη Ταινία (Τηλεοπτικής ή Streaming)»: «Reflection in a Dead Diamond» (Shudder), Σκηνοθεσία: Hélène Cattet, Bruno Forzani. Παραγωγός: Pierre Foulon Καλύτερη Ερμηνεία σε Πρωτότυπη Ταινία: Cory Michael Smith, «Mountainhead» (HBO Max)

Καλύτερη Νέα Σειρά Ντοκιμαντέρ»: «Katrina: Come Hell and High Water» (Netflix) Εκτελεστικοί παραγωγοί: Geeta Gandbhir, Spike Lee, Sam Pollard.

Καλύτερη Β' Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Laurie Metcalf, «Big Mistakes» (Netflix)

Καλύτερη Α' Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Tim Robinson, «The Chair Company» (HBO Max)

Καλύτερη Νέα Κωμική Σειρά»: «I Love LA» (HBO Max), Δημιουργός: Rachel Sennott

Πηγή: skai.gr

