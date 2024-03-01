Αυστρία: 17 έφηβοι κατηγορούνται για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος 12χρονης

Δέκα επτά έφηβοι βαρύνονται με υποψίες ότι επιτέθηκαν σεξουαλικά σε ένα κορίτσι 12 ετών «πολλές φορές την εβδομάδα για πολλούς μήνες» στην Αυστρία, καταγράφοντας σε βίντεο ή τραβώντας φωτογραφίες τις πράξεις τους, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε μία φτωχή συνοικία νότια της Βιέννης το διάστημα «μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου του 2023, στις σκάλες, τις τουαλέτες, σε έναν χώρο στάθμευσης, σε ένα ξενοδοχείο ή στα σπίτια των αυτουργών», δήλωσε σε δημοσιογράφους ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ο Φλόριαν Φίντα.

Οι ύποπτοι, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, είναι συριακής, τουρκικής, ιταλικής, βουλγαρικής και σερβικής καταγωγής. Δύο εξ αυτών είναι κάτω των 14 ετών και δεν θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι.

Σχεδόν όλοι οι ύποπτοι ήταν γνωστοί στην αστυνομία για άλλα εγκλήματα, κατηγορούνται τώρα για σεξουαλικά εγκλήματα και παραγωγή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος ανηλίκου.

Δεκατρείς εξ αυτών οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του ανακριτή και αρνούνται εν μέρει τα γεγονότα.

Οι κατηγορούμενοι και το θύμα, αυστριακής υπηκοότητας, συναντήθηκαν μέσω ενός εκ των εφήβων, που είχε θωπεύσει το κορίτσι. Κατόπιν ήρθε σε επαφή με τα άλλα αγόρια.

Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν βίντεο με τις πράξεις τους, ενώ υπάρχουν υποψίες σε βάρος ενός εξ αυτών ότι απείλησε να δημοσιεύσει τις εικόνες εάν το θύμα αρνούταν να πάει μαζί του. Όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, κανένα βίντεο δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Από φόβο αντιποίνων, το κορίτσι δεν αποκάλυψε όσα βίωνε προτού τελικά τον Οκτώβριο τα εκμυστηρευτεί στη μητέρα της, η οποία κατέθεσε μήνυση.

Την έρευνα αναμένεται να αναλάβουν οι εισαγγελικές αρχές, που καλούνται να ρίξουν φως σε αυτήν την υπόθεση, σπάνια σε αυτή τη χώρα, όπου το ποσοστό εγκληματικότητας είναι χαμηλό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

