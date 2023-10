Η Χαμάς προτείνει «διάλογο για εκεχειρία» πριν ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ - 300.000 έφεδροι σε ετοιμότητα Κόσμος 21:32, 09.10.2023 linkedin

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ είπε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Al Jazeera ότι η Χαμάς είναι ανοιχτή σε «κάτι τέτοιο» - «Θα αρχίσουμε να εκτελούμε έναν ισραηλινό αιχμάλωτο για κάθε νέο ισραηλινό βομβαρδισμό κατοικιών πολιτών, χωρίς προειδοποίηση» απείλησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Χαμάς