«Ξεκινήσαμε»: Ο Νετανιάχου ανήρτησε νέο βίντεο με τον ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει οικισμό στη Γάζα

Το βίντεο δείχνει μεγάλες πολυκατοικίες στη Γάζα να καταρρέουν σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς