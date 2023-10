Ανατριχιαστική απειλή της Χαμάς: «Θα εκτελούμε έναν ισραηλινό αιχμάλωτο για κάθε νέο ισραηλινό βομβαρδισμό» Κόσμος 20:19, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

"Δεν θα υπάρχει προειδοποίηση για τις εκτελέσεις' δηλώνει η Χαμάς - Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν νωρίτερα ότι είχαν επιτεθεί σε 130 στόχους της Χαμάς