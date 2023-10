Δεκάδες τουρίστες ή κάτοικοι στις λίστες των νεκρών ή των αγνοουμένων στο Ισραήλ Κόσμος 21:08, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πολλά από τα θύματα συμμετείχαν σε ένα ρέιβ πάρτι στην έρημο, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας