Προασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθούν κατά του Aquarium de Paris και της γιορτής που ετοιμάζει για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, καθώς θα μπορούσε, όπως υποστηρίζουν, να πλήξει την ευημερία των ζώων και να παραβιάσει τον νόμο, καταγγελίες που απορρίπτει η διοίκηση του ενυδρείου.

Τα μέλη της φιλοζωικής οργάνωσης Paris Animaux Zoopolis, που συγκεντρώθηκαν σήμερα μπροστά από το ενυδρείο, κατήγγειλαν το «Ασυνήθιστο Ρεβεγιόν» που οργανώνει την Κυριακή, παραμονή Πρωτοχρονιάς, το ενυδρείο.

Περίπου 1.500 «προνομιούχοι» ετοιμάζονται να χορέψουν «μπροστά από το μεγαλύτερο ενυδρείο στη Γαλλία, με χιλιάδες ψάρια και τα ομορφότερα είδη ολόκληρου του κόσμου», υπόσχονται οι ιθύνοντες σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσαν σχετικά με την εκδήλωση.

Το Ενυδρείο του Παρισιού, ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο, το οποίο διαχειρίζεται τώρα μια ιδιωτική εταιρεία, μετατρέπεται από το 2006 κάποιες νύχτες σε νυχτερινό κέντρο. Μια δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε σχεδόν το 25% των εσόδων του.

Όμως, η οργάνωση Paris Animaux Zoopolis (PAZ) εκτιμά πως αυτές οι βραδιές που διοργανώνονται είναι παράνομες, καθώς ένας γαλλικός νόμος του 2021 απαγορεύει να «παρουσιάζονται ζώα (...) σε ντισκοτέκ».

«Τα ψάρια δεν αποτελούν ατραξιόν ούτε διακοσμητικό στοιχείο, καταγγέλλει στο Γαλλικό Πρακτορείο η συνιδρύτρια της οργάνωσης Αμαντίν Σανβισάνς. «Όχι μόνο τα ζώα είναι φυλακισμένα στα ενυδρεία, όμως επιπλέον θα αναστατώνονται τη νύχτα από τον θόρυβο και το φως», υποστηρίζει.

Αυτό το επιχείρημα απορρίπτει ο πρόεδρος του ενυδρείου Αλέξις Ποβίλεβιτς. «Τίποτα δεν περνάει. Τα τοιχώματα από ακρυλικό μεθυλεστέρα είναι πάχους 35-40 εκατοστών, είναι πιο παχύ από τριπλό τζάμι», εξηγεί ο ίδιος.

«Οι εκθέσεις των κτηνιάτρων δεν κατέδειξαν ποτέ οποιαδήποτε στερεοτυπική συμπεριφορά στα ζώα», συνέχισε ο Ποβίλεβιτς. Σύμφωνα με τον ίδιο η νυχτερινή δραστηριότητα στον χώρο δεν είχε κανέναν αντίκτυπο στα ψάρια, κάτι που επιβεβαιώνει ένας έλεγχος που διεξήχθη το 2019 από τη διεύθυνση προστασίας των πληθυσμών.

Ο πρόεδρος του ενυδρείου επισημαίνει πως δεν παραβιάζεται ο νόμος του 2021: «δεν εκθέτουμε τα ζώα, παραμένουν ήρεμα στη δεξαμενή τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

