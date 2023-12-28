Οργή από τις δηλώσεις Ιταλίδας γερουσιαστή: «Κύρια αποστολή των γυναικών η απόκτηση παιδιών»

Η «πρώτη προσδοκία» των νέων γυναικών θα πρέπει να είναι να αποκτήσουν παιδιά, δήλωσε σήμερα μια γερουσιαστής του κυβερνώντος ακροδεξιού κόμματος της Ιταλίας, προκαλώντας οργή στις κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το κόμμα των Αδελφών της Ιταλίας της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει θέσει ως προτεραιότητα να αναστρέψει το μειωμένο ποσοστό γεννήσεων στη χώρα και την προώθηση της παραδοσιακής οικογένειας, περιορίζοντας την ανατροφή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

«Η μητέρα μου μου έλεγε πάντα... πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι έχεις την ευκαιρία να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάς ότι η πρώτη σου φιλοδοξία πρέπει να είναι να γίνεις μητέρα», τόνισε η γερουσιαστής Λαβίνια Μενούνι.

Η Μενούνι, η οποία συμμετείχε μαζί με καθολικό αρχιεπίσκοπο σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού La7, είπε ότι θεσμοί της Ιταλίας και του Βατικανού οφείλουν να ενθαρρύνουν τους νέους να παντρεύονται νωρίς και να κάνουν οικογένειες. «Υπάρχει ανάγκη, ας πούμε μια αποστολή, γιατί νομίζω ότι είναι όμορφο πράγμα (για τις γυναίκες) να φέρνουν στον κόσμο παιδιά που θα είναι οι μελλοντικοί πολίτες, οι μελλοντικοί Ιταλοί», είπε η 47χρονη που έχει και η ίδια τρία παιδιά.

Η γερουσιαστής Ραφαέλα Παϊτα από το κεντρώο κόμμα Italia Viva, υποστήριξε ότι τέτοια σχόλια δείχνουν «μια ντροπιαστική οπισθοδρόμηση». «Τα λόγια της αντηχούν ιδέες από ένα σκοταδιστικό παρελθόν, ευτυχώς ξεπερασμένο», είπε.

Η Κιάρα Αππεντίνο, βουλεύτρια του κόμματος των Πέντε Αστέρων, έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι τα Αδέλφια της Ιταλίας υποφέρουν από μια «νοσταλγία του Μεσαίωνα» και τόνισε ότι οι νεαρές γυναίκες πρέπει να διδάσκονται «την ελευθερία να ονειρεύονται και τα μέσα για να επιτύχουν μόνες όσα επιθυμούν».

Την περασμένη εβδομάδα, η Μενούνι πυροδότησε κριτική επειδή κατέθεσε νομοσχέδιο με βάση το οποίο θα καθίστανται υποχρεωτικές οι χριστουγεννάτικες εκδηλώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ιταλική Βουλή θα αποτρέπει μετονομασίες των εορτασμών των Χριστουγέννων σε «χειμερινές γιορτές», ενώ θα προβλέπει επίσης το υποχρεωτικό στήσιμο χριστουγεννιάτικης φάτνης. Το νομοσχέδιο προβλέπει κυρώσεις για τους διευθυντές σχολείων σε περίπτωση που δεν τηρούν τους κανόνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

