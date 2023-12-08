Ουκρανία: Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης το Χάρκοβο - Ένας τραυματίας

Η πόλη Χαρκίβ (ανατολική Ουκρανία, Χάρκοβο στα ρωσικά) επλήγη από ρωσικούς πυραύλους, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι Αρχές, σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

«Οι δυνάμεις κατοχής έπληξαν τη Χαρκίβ έξι φορές», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολέγκ Σινεγκούμποφ, κάνοντας λόγο για έναν τραυματία στον οποίο προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου.

Χτυπήθηκαν οι περιοχές Χολοντνοχίρσκι και Σεβτσενκίβσκι, διευκρίνισε, υποστηρίζοντας πως κατά τις πρώτες πληροφορίες επρόκειτο για πυραύλους (σ.σ. συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας) S-300.

Υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, πρόσθεσε ο κ. Σινεγκούμποφ.

Ο δήμαρχος της Χαρκίβ, ο Ιγκόρ Τερέχοφ, έκανε λόγο για «τουλάχιστον πέντε πλήγματα» κι αναφέρθηκε και αυτός σε έναν τραυματία.

Εξάλλου ανθρακωρυχείο στην Τόρετσκ, βόρεια της Ντανιέτσκ (ανατολικά), υπέστη πλήγμα από τη Ρωσία χθες μετά το μεσημέρι, ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

Ένας εργαζόμενος στο ορυχείο —εκτός λειτουργίας— τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που έκανε λόγο για «μεγάλες ζημιές».

Πηγή: skai.gr

