Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν σήμερα έναν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίου που εκτοξεύθηκε "από τις ζώνες που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη" προς αμερικανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Ο πύραυλος κατευθυνόταν προς το σημείο όπου βρισκόταν ένα αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh-Burke και καταστράφηκε χωρίς να προκαλέσει «τραυματισμούς ή ζημιές», ανέφερε η Centcom στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), έπειτα από εβδομάδες έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα

Πρόκειται για την 37η επίθεση από τους Χούθι που στρέφεται σε εμπορικά πλοία και πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τις 19 Νοεμβρίου.

Για εβδομάδες, οι ενέργειες της τρομοκρατικής ομάδας της Υεμένης διακόπτουν τη θαλάσσια κυκλοφορία, ενώ ο αμερικανικός στρατός απαντά με πλήγματα.

