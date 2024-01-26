Μετά την διαταγή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης προς το Ισραήλ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσει πράξεις γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας και να επιτρέψει την είσοδο στην περιοχή της ανθρωπιστικής βοήθειας, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβη στην εξής δήλωση:

«Θεωρώ πολύτιμη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για την έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τις απάνθρωπες επιθέσεις στη Γάζα και την χαιρετίζω.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη διαδικασία για να διασφαλίσουμε ότι τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά αθώων Παλαιστινίων πολιτών δεν θα μείνουν ατιμώρητα.

Ελπίζουμε ότι η απόφαση αυτή, η οποία είναι δεσμευτική για τις χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης (σ.σ. για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος) κατά της Γενοκτονίας, θα θέσει τέλος στις επιθέσεις του Ισραήλ που γίνονται χωρίς διακρίσεις σε βάρος γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και την πορεία προς τη διαρκή ειρήνη και να συμπαραστεκόμαστε στους Παλαιστίνιους αδελφούς μας».

Πηγή: skai.gr

