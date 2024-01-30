Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας έδωσε χθες, Δευτέρα, το πράσινο φως στη συμφωνία του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι σχετικά με την ίδρυση στο βορειοδυτικό τμήμα της Αλβανίας δύο καταυλισμών για μεταφορά από την Ιταλία και τη στέγαση μεταναστών και προσφύγων από τρίτες χώρες.

Κατά την πλειοψηφία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η Συμφωνία Ράμα - Μελιόνι δεν αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα της Αλβανίας και η δικαιοδοσία στους δύο καταυλισμούς δεν αποτελεί αποκλειστικότητα της ιταλικής πλευράς, αλλά των δύο χωρών.

Στο Συνταγματικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει 30 βουλευτές της αντιπολίτευσης με τα παραπάνω αιτήματα, λίγο πριν η Συμφωνία επικυρωθεί από τη Βουλή της Αλβανίας.

Η συμφωνία για τους μετανάστες μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας είχε υπογραφεί από τους αντίστοιχους πρωθυπουργούς στις 6 Νοεμβρίου 2023. Είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στις δύο χώρες, αλλά και σε πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με το μεταναστευτικό. Η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά από την Ιταλία σε δύο στρατόπεδα στο βορειοδυτικό τμήμα της Αλβανίας, περίπου 3.000 μεταναστών και προσφύγων από τρίτες χώρες. Κατά τη Συμφωνία, για όλες τις δαπάνες και το διοικητικό προσωπικό ευθύνεται η ιταλική πλευρά.

Στους καταυλισμούς στην Αλβανία θα εξετάζονται τα αιτήματα για πολιτικό άσυλο των μεταναστών και προσφύγων. Σε όσους θα εγκρίνεται το δικαίωμα αυτό, θα επιστρέφουν στην Ιταλία. Την ευθύνη για τους υπόλοιπους αναλαμβάνει επίσης η ιταλική πλευρά.

Η συμφωνία ισχύει για πέντε χρόνια με δικαίωμα αυτόματης ανανέωσης για άλλα πέντε έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

