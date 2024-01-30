Evergrande: Σε εκκαθάριση ο κινεζικός όμιλος real estate

Η εταιρεία ακινήτων Evergrande θα τεθεί υπό εκκαθάριση όπως διέταξε δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ, καθώς δεν παρουσίασε πειστικό σχέδιο αναδιάρθρωσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Η Evergrande είναι η πιο υπερχρεωμένη κατασκευαστική εταιρεία ακινήτων στον κόσμο με υποχρεώσεις ύψους περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία δεν κατάφερε να πείσει το δικαστήριο ότι διαθέτει βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης, αφού της δόθηκαν επτά παρατάσεις από τότε που κινήθηκε για πρώτη φορά η δικαστική διαδικασία τον Ιούνιο του 2022. Ωστόσο, μπορεί ακόμη να ασκήσει έφεση.

Με δεδομένη «την προφανή έλλειψη προόδου από πλευράς της εταιρείας στην παρουσίαση βιώσιμου σχεδίου αναδιάρθρωσης κρίνω πως είναι προσήκον το δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για την εκκαθάριση της εταιρείας, και αυτό διατάσσω», ανέφερε η δικαστής Λίντα Τσαν.

Η Evergrande εργαζόταν πάνω σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους ύψους 23 δισ. δολαρίων, αλλά αυτό κατέρρευσε τον Σεπτέμβριο, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο ιδρυτής της, ο δισεκατομμυριούχος Hui Ka Yan, βρισκόταν υπό έρευνα για «ύποπτα παράνομα εγκλήματα».

Σημειώνεται πως ο ίδιος είχε γίνει πρωτοσέλιδο για τον πλούσιο τρόπο ζωής του, πριν ανακοινωθεί πέρυσι ότι βρισκόταν υπό έρευνα για ύποπτα εγκλήματα.

Σύμφωνα με το ΒBC, οι Κινέζοι αγοραστές ακινήτων έχουν περιορισμένες επιλογές για να ζητήσουν αποζημίωση, αλλά πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για προγραμματιστές όπως η Evergrande.

Οι μεγάλοι επενδυτές έχουν στραφεί στα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ. Η υπόθεση που κατέληξε στην απόφαση της Δευτέρας κινήθηκε τον Ιούνιο του 2022 από την Top Shine Global με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία είπε ότι η Evergrande δεν τήρησε μια συμφωνία για την επαναγορά μετοχών.

Σύμφωνα με το BBC, ακόμα κι αν οι εντολές της Λίντα Τσαν δεν εκτελεστούν στην Κίνα, η απόφαση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα και δίνει μια ιδέα για το τι μπορεί να αντιμετωπίσουν άλλοι προγραμματιστές και πιστωτές.

Η δικαστής Λίντα Τσαν προεδρεύει -όχι μόνο της υπόθεσης της Evergrande-, αλλά και άλλων προγραμματιστών που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, όπως οι Sunac China, Jiayuan και Kaisa.

Τον περασμένο Μάιο, η δικαστής διέταξε επίσης την εκκαθάριση της Jiayuan αφού οι δικηγόροι της απέτυχαν να εξηγήσουν γιατί χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν την πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους τους.

