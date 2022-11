Βρυξέλλες: Σε λίστα με εξτρεμιστές μουσουλμάνους ο δράστης της επίθεσης κατά αστυνομικών

Ο εξτρεμιστής Μουσουλμάνος που σκότωσε έναν αστυνομικό και τραυμάτισε έναν άλλο σε επίθεση με μαχαίρι χθες στις Βρυξέλλες, βρισκόταν σε λίστα παρακολούθησης τρομοκρατών και είχε ζητήσει ψυχιατρική βοήθεια μόλις λίγες ώρες νωρίτερα από τις αρχές.

Ο 32χρονος Βέλγος βρισκόταν σε λίστα ονομάτων εξτρεμιστών Μουσουλμάνων που διατηρούσε η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας OCAD/OCAM και είχε πάει σε αστυνομικό τμήμα νωρίτερα την Πέμπτη σε «ψυχικά ασταθή» κατάσταση ζητώντας βοήθεια, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Πριν την επίθεση, η αστυνομία τον μετέφερε στην ψυχιατρική πτέρυγα ενός τοπικού νοσοκομείου, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος καθώς κρίθηκε πως δεν υπήρχαν λόγοι να τον κρατήσουν.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 19:15 (τοπική ώρα – 21:15 ώρα Ελλάδος) χθες Πέμπτη, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord.

O άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε στους δύο αστυνομικούς σε περιπολία.

Ένας τρίτος αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν λίγο μακρύτερα, έσπευσε σε βοήθεια των συναδέλφων του και πυροβόλησε τον δράστη, ο οποίος τελικά συνελήφθη. Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο συλληφθείς φέρει τραύματα στα πόδια και στην κοιλιακή χώρα.

Μετά την επίθεση που δέχθηκαν, οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου ο ένας – μαχαιρωμένος στον λαιμό – άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

