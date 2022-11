Βρετανία: 66χρονος κρατούσε σε ντουλάπι της κουζίνας για 30 χρόνια ένα αρχαίο κελτικό δαχτυλίδι

Ένα χρυσό κέλτικο δαχτυλίδι, ηλικίας τουλάχιστον 2000 ετών, θα δημοπρατηθεί στη Βρετανία, αφού έμενε «κρυμμένο» σε ένα ντουλάπι κουζίνας για σχεδόν 30 χρόνια.

Το δαχτυλίδι, ένα πραγματικό αριστούργημα εικάζεται ότι το φορούσε κάποιος ηγέτης κέλτικης φυλής της Εποχής του Σιδήρου και αναμένεται να «πιάσει» τουλάχιστον 30.000 λίρες.

Το εντυπωσιακό κόσμημα – άριστα διατηρημένο – πιθανότατα άνηκε στον αρχηγό της αρχηγός της φυλής Corieltauvi, που κυβερνούσε στα βρετανικά Midlands και το Yorkshire το 100 π.Χ., δεκαετίες πριν από τη ρωμαϊκή εισβολή στη Βρετανία.

