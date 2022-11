Απελευθερώθηκε μετά από 8 μήνες η Χερσώνα: Η στιγμή που μπαίνει ο ουκρανικός στρατός στην πόλη - Βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες Ουκρανοί στους δρόμους, υποδέχθηκαν με αγκαλιές και κλάματα τις ουκρανικές απελευθερωτικές δυνάμεις - Παρέλαση με την ουκρανική σημαία σε κεντρικό δρόμο

Ο ουκρανικός στρατός εισήλθε στη Χερσώνα μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, τη στιγμή που χιλιάδες Ουκρανοί είχαν ξεχυθεί στους δρόμους της πόλης, προκειμένου να αναπνεύσουν ξανά τον αέρα της ελευθερίας και να περπατήσουν δίχως κατοχικά στρατεύματα στα εδάφη που τους ανήκουν.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών άμυνας ανέφερε ότι ουκρανικές μονάδες εισέρχονται στη Χερσώνα και ότι η πόλη επανέρχεται υπό ουκρανικό έλεγχο, αφού βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή από τον Μάρτιο.

Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας στην ανακοίνωσή της απευθύνθηκε προς Ρώσους στρατιώτες που βρίσκονται ακόμη στη Χερσώνα, καλώντας τους να παραδοθούν αμέσως.

Η ανακοίνωση είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση του Κιέβου ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται στη Χερσώνα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που μπαίνουν στην πόλη οι Ουκρανοί στρατιώτες:

Putin expected Ukrainians to meet his army like this, but with Russian flags.



That never happened. Today Ukrainian army is being greeted in Kherson by thousands of grateful residents. It is what real liberation looks like. pic.twitter.com/MNNJOrMu5P — Svitlana Morenets (@SvitMore) November 11, 2022

Center of Kherson right now.



Locals chant ZSU (Ukrainian Armed Forces) and cheer our Warriors.



Imagine all the emotions on that square!



Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. 💛💙 pic.twitter.com/aKEWsOPJM5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

This is how I can see my aunt from Kherson region for the first time in 9 months - in a video hugging a Ukrainian soldier. She even doesn’t know to have become an internet star 💙💛 pic.twitter.com/xaKBRXeoi7 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 11, 2022

Another video from Kherson downtown. Incredible! 🇺🇦💛💙 pic.twitter.com/ggTiAdrnQN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

Watching videos from liberated villages and towns around #Kherson and cannot stop crying.



Those who still ask "Why not freeze the war and let them have some territories?", should watch this video. This is what we are fighting for, for these people.



We cannot leave them behind! pic.twitter.com/utv9J8R714 — Inna Sovsun (@InnaSovsun) November 10, 2022

Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων

Οι ρωσικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από την περιοχή της Χερσώνας δυτικά του ποταμού Δνείπερου, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Χερσώνας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανακοίνωση έρχεται αφού η Μόσχα διέταξε μερική υποχώρηση από την περιοχή την Τετάρτη, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές αποτυχίες για το Κρεμλίνο από την έναρξη του πολέμου. Η είδηση προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς από πλευράς Ουκρανών.

In Kherson, partisans returned the Ukrainian flag to the city center 🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/i21NK7JxKw — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) November 11, 2022

«Στην κατεύθυνση της Χερσώνας, η κίνηση των ρωσικών στρατιωτικών μονάδων στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου ολοκληρώθηκε στις 05:00 [ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας] σήμερα το πρωί», ανέφερε το υπουργείο στο επίσημο κανάλι του στο Telegram.

«Δεν έμεινε ούτε μονάδα στρατιωτικού εξοπλισμού ή όπλων στη δεξιά όχθη», σημειώνεται στη δήλωση, αναφορά στη δυτική πλευρά του ποταμού. «Όλοι οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν μετακινηθεί στην αριστερή όχθη του Δνείπερου» σημειώνεται.

Το Κρεμλίνο, δια του Ντμίτρι Πεσκόφ, επέμεινε πάντως νωρίτερα ότι η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από τη Χερσώνα δεν θα αλλάξει το καθεστώς στην περιοχή, την οποία η Μόσχα έχει κηρύξει τμήμα της Ρωσίας αφότου προχώρησε στην προσάρτησή της από την Ουκρανία. Ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι το Κρεμλίνο δεν θεωρεί ταπεινωτική την αποχώρηση από τη Χερσώνα, και επίσης ότι η ρωσική κυβέρνηση δεν λυπάται για την τελετή που έγινε στη Μόσχα για την «προσάρτησή» της καθώς και την προσάρτηση των άλλων ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία.

Η Ρωσία διεκδίκησε τη Χερσώνα και τρεις άλλες ουκρανικές περιοχές μετά τη διενέργεια δημοψηφισμάτων, όπως τα χαρακτήρισε, τον Σεπτέμβριο -- μια διαδικασία την οποία αποκήρυξαν το Κίεβο και οι κυβερνήσεις της Δύσης ως παράνομη και εξαναγκαστική. Ωστόσο την Τετάρτη, σε μια σημαντική οπισθοχώρηση, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της θα αποσυρθούν από την πόλη της Χερσώνας μπροστά σε μια μεγάλη αντεπίθεση από την Ουκρανία.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι το καθεστώς της περιοχής είναι «καθορισμένο και συγκεκριμένο» και ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές.

Απόσπασμα της ανακοίνωσης του ρωσικού υπουργείου Άμυνας

Στην κατεύθυνση της Χερσώνας σήμερα στις 5 π.μ. ώρα Μόσχας, ολοκληρώθηκε η μεταφορά των ρωσικών στρατευμάτων στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου

Δεν έμεινε ούτε μια μονάδα στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων στη δεξιά όχθη. Όλοι οι Ρώσοι στρατιωτικοί πέρασαν στην αριστερή όχθη του Δνείπερου.

Σχηματισμοί και στρατιωτικές μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατέλαβαν αμυντικές γραμμές και θέσεις προετοιμασμένες εκ των προτέρων εκ μέρους του μηχανικού.

Απώλειες προσωπικού, όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και υλικού της ρωσικής ομάδας στρατευμάτων δεν επιτρεπόταν

Όλοι οι πολίτες που ήθελαν να εγκαταλείψουν τη δεξιά όχθη της περιοχής της Χερσώνας βοηθήθηκαν στην εκκένωση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

