Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ κατηγόρησε σήμερα τον Ιλον Μασκ, τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, ότι απενεργοποίησε εξ αποστάσεως το ηλεκτρικό όχημα παντός εδάφους Tesla Cybertruck που του είχε δωρίσει τον Αύγουστο.

Ο Καντίροφ, που κυβερνά με σιδηρά πυγμή την Τσετσενία εδώ και 17 χρόνια, εμφανίστηκε τον Αύγουστο σε ένα βίντεο να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα, στο πίσω μέρος του οποίου είχε τοποθετήσει ένα πολυβόλο. Ισχυρίστηκε ότι ο Μασκ του έκανε δώρο το αυτοκίνητο, κάτι που ο επιχειρηματίας διέψευσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Πρόσφατα, ο Μασκ απενεργοποίησε από μακριά το Cybertruck», παραπονέθηκε ο Καντίροφ με ανάρτησή του στο Telegram. «Δεν είναι ευγενικό εκ μέρους του Ίλον Μασκ να ενεργεί έτσι. Προσφέρει ακριβά δώρα από καρδιάς και μετά τα απενεργοποιεί εξ αποστάσεως», πρόσθεσε.

Ο Καντίροφ είπε ότι το όχημα χρησιμοποιήθηκε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και στάλθηκε στην Ουκρανία «όπου τα πήγε θαυμάσια».

Ο 47χρονος Καντίροφ στηρίζει άνευ όρων τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και λέει ότι έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες να βοηθήσουν τον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

