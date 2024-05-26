Έκτακτη διεθνής συνάντηση για την Παλαιστίνη σε υπουργικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή στις Βρυξέλλες. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε στη σημερινή Υπουργική Συνάντηση για την Παλαιστίνη, που διοργάνωσε η Νορβηγία και η Σαουδική Αραβία.

Η συνάντηση, υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρτ, την οποία φιλοξενεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ αποτελεί ευκαιρία, όπως επισημαίνει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της, για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα σχέδια και τις προτεραιότητες της Παλαιστινιακής Αρχής καθώς και για να συζητηθεί πώς η διεθνής κοινότητα μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της νέας κυβέρνησης και την ενίσχυση των παλαιστινιακών θεσμών και της ικανότητάς τους.

Σε δηλώσεις που έγιναν στον Τύπο πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Ζοζέπ Μπορέλ ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση στη Γάζα «δεν περιγράφεται με λόγια».

A pleasure to welcome Egyptian FM Shoukry in Brussels, ahead of the extraordinary ministerial mtg of donors to the PA.

We addressed:

• the catastrophic situation in Gaza, also in light of the #ICJ ruling

• ⁠the way forward to advancing lasting peace based on 2-state solution. pic.twitter.com/Wo9FzXfurf — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 26, 2024

«Η κατεχόμενη Δυτική Όχθη κινδυνεύει να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Ενόσω μιλάμε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στη Ράφα και γύρω από αυτήν. Τα βασικά σύνορα παραμένουν κλειστά για ανθρωπιστικές παραδόσεις» προειδοποίησε ο ύπατος εκπρόσωπος. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι ανάμεσα σε όσους υποφέρουν στη Γάζα, υπάρχουν και δεκάδες Ισραηλινοί όμηροι «τους οποίους δεν ξεχνάμε». «Τις τελευταίες ώρες, είδαμε νέο μπαράζ ρουκετών της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Αυτό πρέπει επίσης να σταματήσει» ανέφερε.

Από πλευράς του, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός, Μοχάμεντ Μουσταφά σημείωσε ότι «η Γάζα έχει περάσει μια πολύ δύσκολη, πολύ ανησυχητική κατάσταση με ανθρωπιστικές απώλειες».

«Είμαστε ακόμα αισιόδοξοι ως Παλαιστίνιοι ότι πολλές δεκαετίες αγώνα και εργασίας για την ανεξαρτησία έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Αυτές οι προσπάθειες, αυτές οι ανακοινώσεις, αυτές οι συναντήσεις είναι βασικά δομικά στοιχεία για να γίνει πραγματικότητα η Παλαιστίνη ως ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο, βιώσιμο κράτος» συμπλήρωσε.

In today’s meeting w/ Palestine’s PM Mustafa, I handed over a document confirming Norway’s recognition of the State of Palestine.



The recognition enters into force on May 28.



🇳🇴 remains a staunch supporter of 🇵🇸. We support the Palestinian government’s dedicated reform efforts. pic.twitter.com/Rer9YcuNWP — Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) May 26, 2024

Ο υπουργός εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ, έκανε λόγο για «δραματική κατάσταση» στη Γάζα, και τόνισε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός. «Πρέπει επίσης να φροντίσουμε καλύτερα τις παλαιστινιακές αρχές που έχουμε, επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση μακροπρόθεσμα από μια λύση δύο κρατών. Μια λύση δύο κρατών απαιτεί μια παλαιστινιακή κυβέρνηση» επισήμανε.

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι μόνο «δίκαιη» για τον παλαιστινιακό λαό, δήλωσε από πλευράς του από τις Βρυξέλλες ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να έχουν κράτος, όπως οι Ισραηλινοί έχουν αυτό το δικαίωμα», ξεκαθάρισε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλευρό του Παλαιστίνιου πρωθυπουργού, ο οποίος έκρινε ότι η απόφαση της Μαδρίτης να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος αντιπροσωπεύει "μια σημαντική ώθηση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Me he reunido con el PM y ministro de Exteriores de Palestina, Mohammad Mustafa, en @EspanaenUE en Bruselas. Le he trasladado el firme compromiso de España con la solución de dos Estados y la paz en la región. Por eso España reconocerá al Estado de Palestina el próximo martes. pic.twitter.com/6cHhIw8cG3 — José Manuel Albares (@jmalbares) May 26, 2024

Η Ισπανία, η οποία εδώ και μήνες προσπαθεί να επηρεάσει και άλλες πρωτεύουσες, πήρε αυτή την απόφαση από κοινού με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, που ωστόσο δεν ανήκει στην ΕΕ. Η αναγνώριση από αυτές παλαιστινιακού κράτους θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη 28 Μαΐου.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός χαιρέτισε αυτή την απόφαση καλώντας όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. «Νομίζω ότι είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να πάρετε», σχολίασε. «Αυτή είναι η αρχή μιας νέας φάσης».

Το θέμα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αγωνίζεται να βρει μια κοινή θέση από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

📍Brussels

FM George Gerapetritis at tdy’s Ministerial Int'l Partners Meeting on Palestine, hosted by Norway & Saudi Arabia



📍Βρυξέλλες

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης στη σημερινή Υπουργική Συνάντηση για την Παλαιστίνη, που διοργανώνει η Νορβηγία & η Σαουδική Αραβία pic.twitter.com/oZiPr68o4e — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 26, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.