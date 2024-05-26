Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκτακτη διεθνής συνάντηση για την Παλαιστίνη στις Βρυξέλλες - Δραματική προειδοποίηση: «Η Δυτική Όχθη κινδυνεύει να εκραγεί»

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση στη Γάζα «δεν περιγράφεται με λόγια»

Gaza

Έκτακτη διεθνής συνάντηση για την Παλαιστίνη σε υπουργικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή στις Βρυξέλλες. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε στη σημερινή Υπουργική Συνάντηση για την Παλαιστίνη, που διοργάνωσε η Νορβηγία και η Σαουδική Αραβία.

Η συνάντηση, υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρτ, την οποία φιλοξενεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ αποτελεί ευκαιρία, όπως επισημαίνει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της, για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα σχέδια και τις προτεραιότητες της Παλαιστινιακής Αρχής καθώς και για να συζητηθεί πώς η διεθνής κοινότητα μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της νέας κυβέρνησης και την ενίσχυση των παλαιστινιακών θεσμών και της ικανότητάς τους.

Σε δηλώσεις που έγιναν στον Τύπο πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Ζοζέπ Μπορέλ ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση στη Γάζα «δεν περιγράφεται με λόγια».

«Η κατεχόμενη Δυτική Όχθη κινδυνεύει να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Ενόσω μιλάμε, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στη Ράφα και γύρω από αυτήν. Τα βασικά σύνορα παραμένουν κλειστά για ανθρωπιστικές παραδόσεις» προειδοποίησε ο ύπατος εκπρόσωπος. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι ανάμεσα σε όσους υποφέρουν στη Γάζα, υπάρχουν και δεκάδες Ισραηλινοί όμηροι «τους οποίους δεν ξεχνάμε». «Τις τελευταίες ώρες, είδαμε νέο μπαράζ ρουκετών της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Αυτό πρέπει επίσης να σταματήσει» ανέφερε.

Από πλευράς του, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός, Μοχάμεντ Μουσταφά σημείωσε ότι «η Γάζα έχει περάσει μια πολύ δύσκολη, πολύ ανησυχητική κατάσταση με ανθρωπιστικές απώλειες».

«Είμαστε ακόμα αισιόδοξοι ως Παλαιστίνιοι ότι πολλές δεκαετίες αγώνα και εργασίας για την ανεξαρτησία έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Αυτές οι προσπάθειες, αυτές οι ανακοινώσεις, αυτές οι συναντήσεις είναι βασικά δομικά στοιχεία για να γίνει πραγματικότητα η Παλαιστίνη ως ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο, βιώσιμο κράτος» συμπλήρωσε.

Ο υπουργός εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ, έκανε λόγο για «δραματική κατάσταση» στη Γάζα, και τόνισε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός. «Πρέπει επίσης να φροντίσουμε καλύτερα τις παλαιστινιακές αρχές που έχουμε, επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση μακροπρόθεσμα από μια λύση δύο κρατών. Μια λύση δύο κρατών απαιτεί μια παλαιστινιακή κυβέρνηση» επισήμανε.

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι μόνο «δίκαιη» για τον παλαιστινιακό λαό, δήλωσε από πλευράς του από τις Βρυξέλλες ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να έχουν κράτος, όπως οι Ισραηλινοί έχουν αυτό το δικαίωμα», ξεκαθάρισε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλευρό του Παλαιστίνιου πρωθυπουργού, ο οποίος έκρινε ότι η απόφαση της Μαδρίτης να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος αντιπροσωπεύει "μια σημαντική ώθηση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Η Ισπανία, η οποία εδώ και μήνες προσπαθεί να επηρεάσει και άλλες πρωτεύουσες, πήρε αυτή την απόφαση από κοινού με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, που ωστόσο δεν ανήκει στην ΕΕ. Η αναγνώριση από αυτές παλαιστινιακού κράτους θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη 28 Μαΐου.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός χαιρέτισε αυτή την απόφαση καλώντας όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. «Νομίζω ότι είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να πάρετε», σχολίασε. «Αυτή είναι η αρχή μιας νέας φάσης».

Το θέμα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αγωνίζεται να βρει μια κοινή θέση από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μέση Ανατολή ΕΕ Πόλεμος στο Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark