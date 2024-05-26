Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν αποτελεί «δώρο στη Χαμάς» και δεν σημαίνει στήριξη της τρομοκρατίας σημείωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ. Ζοζέπ Μπορέλ.
«Η ΕΕ δεν έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει ή να μην αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. Πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Ανήκει στα κράτη μέλη και είναι κυρίαρχη απόφαση. Κάποια το έκαναν ήδη. Η Ισπανία, η Ιρλανδία. Ξέρω ότι και άλλοι το σκέφτονται. Θέλω απλώς να πω ότι αναγνωρίζοντας το παλαιστινιακό κράτος δεν είναι δώρο στη Χαμάς, δεν σημαίνει υποστήριξη της τρομοκρατίας. Αυτό είναι τελείως παράλογο» σημείωσε.
Παράλληλα, ο Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτος από αυτά τα κράτη δεν μπορεί να θεωρηθεί «αντισημιτική προσέγγιση», δεν μπορεί να θεωρηθεί «δώρο στη Χαμάς».
