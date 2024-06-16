Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ελπίζει πως; θα υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα

Η υποστήριξη των Δυτικών και άλλων ηγετών στη σύνοδο κορυφής στην Ελβετία για την ειρήνη στην Ουκρανία δείχνει πως το διεθνές δίκαιο μπορεί να αποκατασταθεί, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολιάζοντας το κοινό ανακοινωθέν μετά τη διήμερη σύνοδο που διεξήχθη στο Μπούργκενστοκ.

"Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατό", δήλωσε στην ολομέλεια. "Θα αποδείξουμε σε όλους πως ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ μπορεί να αποκατασταθεί με πλήρη αποτελεσματικότητα", είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται σε ειδικές ομάδες στη συνέχεια και πως μόλις ετοιμαστούν "τα σχέδια δράσης για την ειρήνη", θα ανοίξει ο δρόμος για μια δεύτερη σύνοδο κορυφής.

"Συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε σε ειδικές μετά τη σύνοδο ομάδες πάνω σε συγκεκριμένες ιδέες, προτάσεις και αναπτύξεις που μπορούν να αποκαταστήσουν την ασφάλεια σε διάφορες πλευρές" δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

"Όταν τα σχέδια δράσης για την ειρήνη ετοιμαστούν, θα ανοίξει ο δρόμος για τη δεύτερο σύνοδο κορυφής για την ειρήνη", είπε.



Today the world sees that real diplomacy is not just about words, it is about steps – steps that need to be taken to fix a situation.



We have begun to develop such steps, and this is the practical meaning of the Peace Summit. I hope that we can achieve results as soon as… pic.twitter.com/GUs4LVzMPl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

