Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Οι πρώτες εκτιμήσεις για βαθμολογίες και βάσεις

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των βαθμολογιών στα τέλη Ιουνίου είναι οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων την περασμένη Τετάρτη. Μαζί με τις βαθμολογίες, αναμένεται να ανακοινωθεί και ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κάτι που θα δώσει σαφή εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις για την είσοδο στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα, τα οποία φάνηκαν να δυσκόλεψαν τους υποψηφίους θα είναι τα «κλειδιά» για την ολοκλήρωση και του φετινού παζλ. «Αναφορικά με τη γενική εικόνα των επιδόσεων είναι φανερό ότι η δυσκολία των Μαθηματικών θα επηρεάσει οπωσδήποτε το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών) και το 4ο (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός και αναλυτής.

Συμπλήρωσε, δε, ότι οι επιδόσεις στο μάθημα των Μαθηματικών σε συνδυασμό με εκείνες στη Φυσική «θα επηρεάσουν πτωτικά τις βάσεις στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, στα υψηλόβαθμα τμήματα των κεντρικών Πολυτεχνείων».

Παράλληλα, όπως εκτίμησε, οι επιδόσεις στο μάθημα της Φυσικής «θα επηρεάσουν τις βάσεις στα υψηλόβαθμα τμήματα του 3ο επιστημονικού πεδίου των Σπουδών Υγείας, με εμφανές αποτύπωμα στις Ιατρικές Σχολές».

Όσον αφορά στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, των Ανθρωπιστικών Σπουδών, ο κ. Χατζητέγας εκτίμησε ότι η χαμηλότερη μέση επίδοση θα παρατηρηθεί για μία ακόμα χρονιά στο μάθημα της Ιστορίας, καθώς «τα φετινά θέματα κρίθηκαν από τους υποψηφίους αρκετά απαιτητικά στο συγκεκριμένο μάθημα».

Οι «άγνωστοι Χ»

Ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές, αλλά και ο καταμερισμός τους στα επιστημονικά πεδία είναι δύο βασικά κομμάτια που λείπουν ακόμη από το παζλ. Ειδικότερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει το εάν θα συνεχιστεί η μετακίνηση υποψηφίων από το 2ο προς το 4ο επιστημονικό πεδίο, κάτι που παρατηρείται έντονα τις περασμένες χρονιές.

«Το μεγαλύτερο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών Σπουδών με 247 τμήματα, πάνω δηλαδή από τα μισά του συνόλου των τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει πια τους λιγότερους υποψηφίους», συμπλήρωσε o κ. Χατζητέγας.

Προς τα τέλη Ιουνίου οι βαθμολογίες

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών, που πιθανότατα θα συνοδεύεται και από τα επίσημα στατιστικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024, αναμένεται να γίνει τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου.

Στη συνέχεια, η διαδικασία της συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ώστε μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

