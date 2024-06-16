Πολύ γρήγορα προχώρησε στο επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή και ο Άρης Σοϊλέδης.

Και μάλιστα πιο γρήγορα από την πρώην και παραλίγο σύζυγό του, Μαρία Αντωνά, που μόλις τις τελευταίες εβδομάδες ακούγεται, αλλά δεν επιβεβαιώνεται πως στη ζωή της έχει μπει –ως φίλος, ως νέος έρωτας;- ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Άρης Σοϊλέδης πάλι, από πριν το Πάσχα φημολογείται πως συνδέεται με την εντυπωσιακή Μαριλίνα Κυπαρίσση αφού έχει γίνει γνωστό πως οι δυο τους πέρασαν μαζί τις γιορτινές μέρες στη Μύκονο.

Και στη Μύκονο βρίσκονται και αυτό το Σαββατοκύριακο και μάλλον εκεί θα περάσουν όλο το καλοκαίρι τους αφού η καλλονή Μαριλίνα εργάζεται αυτή τη σεζόν στο κοσμοπολίτικο νησί.

Πηγή: skai.gr

