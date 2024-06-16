«Το G7 της Απουλίας ήταν αναμφισβήτητα απόλυτη επιτυχία.Έμειναν όλοι με ανοικτό το στόμα». Είναι αυτός ο τελικός απολογισμός της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία, σίγουρα δεν έχει πρόβλημα αυτοεκτίμησης. Σύμφωνα με τον Τύπο, μάλιστα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες «να δοθεί στο εξής στην χώρα της ο ρόλος που της αξίζει». Η Μελόνι δηλαδή θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί όσο γίνεται περισσότερο την επιτυχία της στις ευρωεκλογές και τη διοργάνωση της τριήμερης συνόδου κορυφής των «ισχυρών του πλανήτη» στην Απουλία της Κάτω Ιταλίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά την ολοκλήρωση της συνόδου, υπογράμμισε ότι το ενδεχόμενο δεύτερης θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «θα πρέπει να αξιολογηθεί». «Όταν θα υπάρξει συνολική πρόταση, θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές και για τις υπόλοιπες θέσεις μεγάλης ευθύνης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς» είπε χαρακτηριστικά.





«Άνοιγμα» στην Κεντροαριστερά με Λέτα;





Η αναφορά είναι και στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την ισχυρή υποψηφιότητα του Πορτογάλου Αντόνιο Κόστα υπάρχει και ένα άλλο όνομα: εκείνο του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού και πρώην επικεφαλής της Κεντροαριστεράς Ενρίκο Λέτα. Ανήκει στους προοδευτικούς, αλλά είναι και καθηγητής, βαθύς γνώστης των ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων και ξεκάθαρα ατλαντιστής. Κάτι που σημαίνει ότι η κυβέρνηση Μελόνι, αν μη τι άλλο για λόγους «εθνικής στρατηγικής», θα μπορούσε να τον στηρίξει.



Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, θέλει να εξασφαλίσει έναν ισχυρό επίτροπο. Είτε διατηρώντας το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, είτε στοχεύοντας σε έναν τομέα ανάλογου βάρους, όπως της ενέργειας. Χωρίς να ξεχνάμε ότι για την προεδρία της Κομισιόν υπάρχει πάντα και η «εναλλακτική Ντράγκι», στην οποία ουδείς έως τώρα αναφέρθηκε επίσημα.



Η ιταλική αντιπολίτευση, βέβαια, έχει διαφορετική άποψη σε ό,τι αφορά τον απολογισμό της διάσκεψης των G7. H γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ελι Σλάιν, δήλωσε ότι η Ιταλία έγινε «διεθνώς ρεζίλι» λόγω της επιμονής της κυβέρνησης της Ρώμης να μην γίνει στο κείμενο των τελικών συμπερασμάτων σαφής αναφορά στο δικαίωμα στην άμβλωση. «Οργίζομαι, διότι η μόνη γυναίκα πρωθυπουργός προσπαθεί να περιορίσει τα δικαιώματα των γυναικών» τόνισε η Σλάιν. Η οποία, χθες το απόγευμα, συμμετείχε στο Gay pride της Ρώμης και ζήτησε να εγκριθεί άμεσα, και στην Ιταλία, νόμος που να θεσπίζει τον ισότιμο γάμο όλων των πολιτών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.