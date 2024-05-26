Λογαριασμός
Άγνωστος τραυμάτισε με μαχαίρι 3 άτομα στον υπόγειο σιδηρόδρομο της Λυών

Συνελήφθη ένας ύποπτος - Σε κρίσιμη κατάσταση 2 από τα θύματα 

Λυών

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι στον υπόγειο σιδηρόδρομο της γαλλικής πόλης Λυών, σύμφωνα με τις αρχές.

Συνελήφθη ένας ύποπτος, δήλωσε ένας αντιδήμαρχος και η τοπική νομαρχία.

Σύμφωνα με τη lefigaro, πολίτες που βρίσκονταν κοντά στον σταθμό του μετρό Jean Jaurès (7η) στη Λυών, δήλωσαν ότι στις 3.00 το μεσημέρι είδαν ένα άτομο να περιπλανιέται ενώ η συμπεριφορά του ήταν ανησυχητική.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο άνδρας έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 3 εκ των οποίων οι 2 σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τα μέτρα της αστυνομίας και να αποφεύγουν την περιοχή.

"Οι σκέψεις μας είναι με τους τρεις τραυματίες", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Μοχάμεντ Τσίχι, αντιδήμαρχος υπεύθυνος για θέματα ασφαλείας.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη ή για το πιθανό κίνητρό του.

