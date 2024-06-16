Τάκης Θεοδωρικάκος: Ο ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγει ψέματα και αθλιότητες

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγει ψέματα και αθλιότητες». Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Documento που αφορά στη δικογραφία για τη Greek Mafia που βρίσκεται στη Βουλή.

Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι έχει υποβάλλει μήνυση και η υπόθεση βρίσκεται ήδη στη Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου έχει ως εξής:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη βρίσκεται σε τόσο μεγάλο βαθμό απόγνωσης, που για να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση, υιοθετεί ωμά ψέματα και πρωτοφανείς αθλιότητες, της γνωστής για τις αποστολές τις οποίες εκτελεί, εφημερίδας Documento.

Ενημερώνω τους πάντες ότι αντιμετώπισα θεσμικά αυτήν την αθλιότητα εδώ και μήνες, υποβάλλοντας μήνυση εναντίον του ψεύτη, συκοφάντη και υπηρεσιακώς αποτυχημένου πρώην αξιωματικού της ΕΛΑΣ και η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη.

Είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα λάμψει η αλήθεια.

Αν νομίζουν, τόσο τα ενεργούμενα όσο και οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της υπόθεσης, ότι θα με αποσπάσουν από την κρίσιμη αποστολή που μου ανέθεσε ο πρωθυπουργός, αυταπατώνται.

Πάντως, ευχαριστώ και την εφημερίδα και όσους συνεργάζονται για αυτή τη συκοφαντία μαζί της, καθώς θυμίζουν σε όλους πόσο ενοχλώ τα κάθε λογής συμφέροντα».



