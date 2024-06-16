Λογαριασμός
Νεκρός ανασύρθηκε 86χρονος από πηγάδι στην Ελευσίνα  

Ο ηλικιωμένος αγνοούνταν επί δύο ημέρες 

Πηγάδι

Νεκρό ανέσυραν νωρίτερα το μεσημέρι πυροσβεστικές δυνάμεις 86χρονο από πηγάδι που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα. 

Για την ανάσυρση του άτυχου ηλικιωμένου επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και η ΟΟΕΔ της 1ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συγγενείς του 86χρονου κατάγγειλαν την εξαφάνιση του 86χρονου πριν από δύο μέρες στο αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας και δυστυχώς σήμερα εντοπίστηκε νεκρός.

   Η ιατροδικαστική έρευνα πάντως απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελευσίνα Νεκρός πηγάδι
