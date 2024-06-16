Νεκρό ανέσυραν νωρίτερα το μεσημέρι πυροσβεστικές δυνάμεις 86χρονο από πηγάδι που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα.

Για την ανάσυρση του άτυχου ηλικιωμένου επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και η ΟΟΕΔ της 1ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συγγενείς του 86χρονου κατάγγειλαν την εξαφάνιση του 86χρονου πριν από δύο μέρες στο αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας και δυστυχώς σήμερα εντοπίστηκε νεκρός.

Η ιατροδικαστική έρευνα πάντως απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

