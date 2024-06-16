Ημέρα του Πατέρα: Ευχές του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του ΓΕΑ

«16 Ιουνίου - ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΕΡΑ - Χρόνια Πολλά!» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδεύοντας την ανάρτηση του με φωτογραφία με έναν πατέρα που κρατά στους ώμους του τον γιο του, περπατώντας σε αγρό.
Χρόνια πολλά σε κάθε πατέρα!#fathersday pic.twitter.com/wWseNfV6tn— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 16, 2024
Την ίδια ώρα, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στην επίσημη ιστοσελίδα του γράφει: «Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα!», συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία φωτογραφία πατέρα- πιλότου, έχοντας δεξιά και αριστερά τους δυο μικρούς γιους του, πηγαίνοντας προς το υπόστεγο αεροσκάφών - και συμπληρώνει: «που θα ειναι πάντα ο ήρωας μας!».
