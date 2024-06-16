Ημέρα του Πατέρα: Ευχές του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του ΓΕΑ

«16 Ιουνίου - ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΕΡΑ - Χρόνια Πολλά!» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδεύοντας την ανάρτηση του με φωτογραφία με έναν πατέρα που κρατά στους ώμους του τον γιο του, περπατώντας σε αγρό.

Την ίδια ώρα, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στην επίσημη ιστοσελίδα του γράφει: «Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα!», συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία φωτογραφία πατέρα- πιλότου, έχοντας δεξιά και αριστερά τους δυο μικρούς γιους του, πηγαίνοντας προς το υπόστεγο αεροσκάφών - και συμπληρώνει: «που θα ειναι πάντα ο ήρωας μας!».



Πηγή: skai.gr

