Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός στρατιώτη, ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, διευκρινίζοντας ότι η σορός του βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο λοχίας Σάι Λέβινσον, 19 ετών, έπεσε στις 7 Οκτωβρίου» και «το σώμα του βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς», του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Γάζα από 2007. Ο νεαρός στρατιώτης ζούσε στο Γκιβάτ Άβνι, ένα χωριό στο βόρειο Ισραήλ και υπηρετούσε σε μάχιμη μονάδα.

Με την ανακοίνωση αυτή αυξάνονται στους 28 οι όμηροι που σκοτώθηκαν και οι σοροί τους κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που στηρίζεται σε ισραηλινές πληροφορίες.

Από την επίθεση της Χαμάς σκοτώθηκαν περίπου 1.140 άνθρωποι στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Την ημέρα εκείνη, οι δράστες άρπαξαν περίπου 250 ομήρους και τους μετέφεραν στη Γάζα – ορισμένοι από αυτούς είχαν τραυματιστεί. Περίπου 100 όμηροι απελευθερώθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου αλλά σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών αρχών 132 παραμένουν ακόμη στη Γάζα.

Με βάση στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς από τον πόλεμο έχουν σκοτωθεί 25.105 άνθρωποι και άλλοι 62.108 τραυματίστηκαν στη Γάζα. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι γυναίκες, παιδιά και έφηβοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

