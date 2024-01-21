Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι βασικές υποδομές στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός αερίου της Novatek στον οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες ως αποτέλεσμα μιας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας του Λένινγκραντ έχει κηρυχθεί κατάσταση ύψιστου συναγερμού για τις υποδομές κρίσιμης σημασίας» ανέφερε η περιφερειακή διοίκηση σε ανάρτηση στο Telegram.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν λάβει την εντολή να καταστρέφουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αν εντοπιστούν σε κοντινές περιοχές, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine, που επικαλείται ανώνυμες πηγές, η πυρκαγιά στο συγκρότημα Ουστ-Λούγκα, στον Κόλπο της Φινλανδίας, περίπου 170 χιλιόμετρα δυτικά της Αγίας Πετρούπολης, ήταν το αποτέλεσμα μιας «ειδικής επιχείρησης» των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.