Αποκαθίστανται σταδιακά οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στη Γάζα

Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ίντερνετ είχαν διακοπεί στη Γάζα από τις 14 Δεκεμβρίου.

Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών αποκαθίστανται σταδιακά στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανέφεραν σήμερα οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών Paltel και Jawwal.

"Οι ομάδες μας επί του πεδίου μπόρεσαν να φθάσουν και να επιδιορθώσουν την κύρια εγκατάσταση που είχε υποστεί ζημιές έπειτα από πολλές προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες με τη βοήθεια συναφών διεθνών φορέων", ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι δύο εταιρίες.

Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ίντερνετ είχαν διακοπεί στη Γάζα από τις 14 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Λωρίδα της Γάζας
