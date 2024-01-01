Στον ζωολογικό κήπο της Ράφα, δεκάδες κάτοικοι της Λωρίδα της Γάζας, εκτοπισμένοι και μέσα στη φτώχεια, έχουν κατασκηνώσει ανάμεσα σε κλουβιά, όπου πίθηκοι, παπαγάλοι και λιοντάρια λιμοκτονούν, ενώ η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ μαίνεται εδώ και 12 εβδομάδες.

Η συντριπτική πλειονότητα των 2,3 εκατομμυρίων ανθρώπων της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους υπό ανελέητους βομβαρδισμούς που έχουν μετατρέψει μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα σε ερείπια. Πολλοί άνθρωποι πλέον στριμώχνονται στη νότια πόλη της Ράφα, ζώντας σε γωνιές δρόμων και σε άδεια οικόπεδα.

Στον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο, που λειτουργεί η οικογένεια Γκόμα, μια σειρά από αντίσκηνα έχουν στηθεί κοντά σε μάνδρες ζώων. Εκεί κοντά ένας εργάτης προσπαθεί να ταΐσει με το χέρι του μια αδύναμη μαϊμού με φέτες ντομάτας.

Πολλοί από αυτούς που έχουν βρει καταφύγιο στον ζωολογικό κήπο είναι μέλη της μεγάλης οικογένειας Γκόμα που ζούσαν σε διάφορα μέρη της Λωρίδας της Γάζας πριν ο πόλεμος ισοπεδώσει τα σπίτια τους.

«Υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν αφανιστεί τελείως. Τώρα όλα τα μέλη της οικογένειάς μας μένουν σε αυτόν τον ζωολογικό κήπο», λέει ο Αντέλ Γκόμα, ο οποίος έφυγε από την πόλη της Γάζας. «Το να ζεις ανάμεσα σε ζώα σε κάνει πιο φιλεύσπλαχνο ακόμη όταν πολεμικά αεροπλάνα πετούν από πάνω μας».

Τέσσερις πίθηκοι έχουν ήδη πεθάνει και ένας πέμπτος είναι τώρα τόσο αδύναμος που δεν μπορεί καν να τραφεί όταν υπάρχει φαγητό, δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ζωολογικού κήπου.

Ο ίδιος φοβάται επίσης για τα δύο λιονταράκια του. «Τα ταΐζουμε ξερό ψωμί μουλιασμένο σε νερό μόνο και μόνο για να τα κρατήσουμε στη ζωή. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική».

Η μητέρα των μωρών λιονταριών έχει χάσει το μισό της βάρος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, και από καθημερινά γεύματα με κοτόπουλο τρέφεται ανά εβδομάδα με μερίδες ψωμιού, πρόσθεσε.

Μια έκθεση υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε ότι η Λωρίδα της Γάζας κινδυνεύει από λιμό με ολόκληρο τον πληθυσμό να αντιμετωπίζει οξεία επίπεδα πείνας. Το Ισραήλ διέκοψε όλες τις εισαγωγές τροφίμων, φαρμάκων, ενέργειας και καυσίμων στον παλαιστινιακό θύλακα στην αρχή του πολέμου.

Αν και τώρα το εβραϊκό κράτος επιτρέπει την είσοδο βοήθειας στον θύλακα, οι έλεγχοι ασφαλείας, η συμφόρηση στα σημεία παράδοσης και η δυσκολία μετακίνησης μέσα από τα ερείπια μιας εμπόλεμης ζώνης εμποδίζουν την παράδοση προμηθειών. Πολλοί Παλαιστίνιοι λένε ότι δεν έχουν κάθε μέρα φαγητό.

Στο ζωολογικό κήπο, η λέαινα και τα μικρά της είναι ξαπλωμένα άτονα στο κλουβί τους, ενώ μικρά παιδιά παίζουν εκεί κοντά.

Ζώα πεθαίνουν και αρρωσταίνουν κάθε μέρα, λέει η Σοφιάν Αμπντίν, κτηνίατρος που έχει εργαστεί στον ζωολογικό κήπο. «Ασιτία, αδυναμία, αναιμία. Αυτά τα προβλήματα είναι παντού. Δεν υπάρχει τροφή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

