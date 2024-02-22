Εξιχνιάστηκε έπειτα από περίπου πέντε μήνες η άγρια δολοφονία της 31χρονης Maleesa Mooney. Η 31χρονη η οποία εργαζόταν ως μοντέλο, βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Μινεσότα των ΗΠΑ σε ψυγείο, φιμωμένη και δεμένη χειροπόδαρα, ενώ η αδελφή της μιλώντας στη NYP αποκάλυψε πως η 31χρονη κοπέλα ήταν έγκυος δύο μηνών.

Για την άγρια δολοφονία της συνελήφθη εντελώς τυχαία ο Magnus Daniel Humphrey στο σπίτι του οποίου έφτασε η αστυνομία για μια άλλη υπόθεση. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκε ως ο ύποπτος για την δολοφονία της Mooney. Η NYP σημειώνει ότι πριν δολοφονηθεί είχε υποστεί βασανιστήρια.

Οι ερευνητές δεν έχουν αποκαλύψει τη σχέση μεταξύ του 41χρονου Humphrey, και της 31χρονης Mooney. Ο άνδρας πάντως ήταν υπό αναστολή για ομοσπονδιακά αδικήματα ναρκωτικών μετά την αποφυλάκισή του στις 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Χάμφρεϊ έχει καταδικαστεί για πολλά κακουργήματα στη Μινεσότα και το Ιλινόις, μεταξύ άλλων για κατηγορίες για όπλα, επιθέσεις, σεξουαλικές επιθέσεις και ψευδή φυλάκιση, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Το τελευταίο διάστημα η Mooney εργαζόταν ως κτηματομεσίτης στο πρακτορείο Nest Seeker που εδρεύει στο Μπέβερλι Χιλς και είχε μετακομίσει στη μονάδα Skye στο Bunker Hill μόλις ένα μήνα πριν από το θάνατό της.

Η NYP σημειώνει ότι η Maleesa Mooney ήταν αδελφή της ποπ σταρ Jourdin Pauline. Η αδερφή της Mooney είπε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA εκείνη την εποχή ότι η αδελφή της ήταν δύο μηνών έγκυος όταν πέθανε και πάντα ήθελε να γίνει μαμά. «Δεν μπορώ να φανταστώ τι πέρασε η αδερφή μου και με πονάει ακόμη και να το σκέφτομαι», είπε η Pauline στο ρεπορτάζ.

Το μοντέλο εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή αφού οι κάμερες παρακολούθησης στο συγκρότημα διαμερισμάτων της την απαθανάτισαν στις 6 Σεπτεμβρίου.

Κατά τον έλεγχο στο διαμέρισμα της Mooney, η αστυνομία βρήκε το πτώμα της μέσα στο ψυγείο και αίματα στο πάτωμα. Η έκθεση του ιατροδικαστή διαπίστωσε ότι η Mooney είχε υποστεί τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο πρόσωπο, το κεφάλι, την πλάτη και το άνω αριστερό χέρι.

«Οι κακώσεις από αμβλύ αντικείμενο που παρατηρήθηκαν κατά τη νεκροψία δεν θεωρούνται από μόνες τους απειλητικές για τη ζωή», σύμφωνα με την έκθεση νεκροψίας. Όμως η έκθεση εξέτασε τα τραύματα και υπέδειξε ότι η Mooney είχε παλέψει για τη ζωή της. Η τοξικολογική έκθεση έδειξε ότι το μοντέλο είχε ναρκωτικές ουσίες στον οργανισμό της.

Πηγή: skai.gr

