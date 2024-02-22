Τέσσερις μαθητές τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από συμμαθητή τους σε γυμνάσιο του Βούπερταλ. Ο δράστης έχει συλληφθεί, βρίσκεται ωστόσο σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, προκειμένου να εξακριβωθεί αν είχε συνεργούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας έφηβος επιτέθηκε εναντίον των συμμαθητών του, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις από αυτούς. Ο δράστης φέρεται να είναι επίσης τραυματισμένος. Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης παραμένουν ασαφείς.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με την συμμετοχή και των ειδικών δυνάμεων, ενώ ελικόπτερο της αστυνομίας συμμετέχει στην έρευνα για ενδεχόμενους συνεργούς του δράστη. Στο σχολείο έσπευσαν επίσης σωστικά συνεργεία για να παραλάβουν τους τραυματίες, καθώς και ειδικοί ψυχολόγοι προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, οι οποίοι παραμένουν στις τάξεις τους μέχρις ότου εξακριβωθεί ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος. Έξω από το κτίριο έχουν συγκεντρωθεί ήδη πολλοί από τους γονείς των μαθητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

