Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αντιμέτωπο με την ορμή της καταιγίδας Πία είναι από τη νύχτα το βόρειο μισό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κύριο χαρακτηριστικό της καταιγίδας είναι οι πολύ δυνατοί άνεμοι που στη βόρεια Σκωτία αναμένεται να καταγράψουν ριπές ταχύτητας σχεδόν 130 χιλιομέτρων.

Για το λόγο αυτό σε περιοχές της Σκωτίας έχει τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα κίτρινη προειδοποίηση για αποφυγή μετακινήσεων. Κλειστά θα μείνουν κάποια σχολεία, ενώ σε ετοιμότητα είναι οι αρχές για ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η προειδοποίηση καλύπτει και τη βόρεια Αγγλία, από το Νιούκαστλ μέχρι το Μάντσεστερ.

Η προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ ως τις 9 το βράδυ τοπική.

Πηγή: skai.gr

