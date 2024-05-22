Νέα υπόθεση διαφθοράς έγινε γνωστή στην Ουκρανία. Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας κατηγόρησε σήμερα Τετάρτη τον πρώην αναπληρωτή προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για παράνομο πλουτισμό ύψους περίπου 400.000 δολαρίων, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στη χώρα. Από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν αποκαλυφθεί πολλά σκάνδαλα διαφθοράς στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων και σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, αυτός ο πρώην αξιωματούχος – τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για τον Αντρίι Σμιρνόφ – απέκτησε ακίνητα και οχήματα με χρήματα ασαφούς προέλευσης. «Πρόκειται για δύο αυτοκίνητα Mercedes-Benz και Volkswagen, δύο μοτοσικλέτες Honda και BMW, τρεις θέσεις στάθμευσης στο Κίεβο, ένα διαμέρισμα στο Λβιβ και ένα οικόπεδο στην Υπερκαρπαθία» ανέφερε η υπηρεσία. Ο ύποπτος μεταβίβασε το μεγαλύτερο μέρος των οχημάτων και των ακινήτων στον αδελφό του, διατηρώντας το δικαίωμα να τα διαθέτει όπως επιθυμεί.

В Україні масово закривають гучні корупційні справи завдяки так званим «правкам Лозового». Лобіювати їхнє збереження у законодавстві може заступник голови Офіса президента Андрій Смирнов. Це той Смирнов, що організував втечу до Москви Єфремова. pic.twitter.com/oIETYol8nO — Yurii Mukhin (@mukhin_ua) October 24, 2023



Ο Σμιρνόφ αποπέμφθηκε τον Μάρτιο από τον Ζελένσκι, και αν κριθεί ένοχος μπορεί να καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών.

Η Ουκρανία, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα διαφθοράς πριν ακόμη τη ρωσική εισβολή, έχει δεσμευτεί να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας, φιλοδοξώντας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για να καθησυχάσει τους διεθνείς πιστωτές της. Στις αρχές Μαΐου ο υπουργός Γεωργίας Μίκολα Σόλσκι παραιτήθηκε αφού κατηγορήθηκε ότι ιδιοποιήθηκε κρατικές εκτάσεις. Το 2023 ο υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ παραιτήθηκε επίσης μετά το σκάνδαλο κατάχρησης δημοσίων πόρων για την αγορά πυρομαχικών και εξοπλισμού για τους στρατιώτες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

