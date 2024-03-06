Βρετανία: Ο ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Κάμερον εκφράζει στο Ισραήλ την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον είπε ότι κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπένι Γκαντς – πρώην υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος εντάχθηκε στο πολεμικό συμβούλιο που συγκρότησε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου – υπογράμμισε την ευθύνη του Ισραήλ αναφορικά με την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ δεν έκρυψε την ανησυχία του για την σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση στη Ράφα.

«Υπογράμμισα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει το Ισραήλ ώστε να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, καθώς και την ανησυχία της Βρετανίας για την προοπτική μιας στρατιωτικής επίθεσης στη Ράφα», δήλωσε ο Κάμερον, κάνοντας λόγο για «δύσκολες» αλλά «απαραίτητες» συζητήσεις.

Χθες Τρίτη, ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας είχε διαβεβαιώσει πως θα προειδοποιούσε σήμερα τον Γκαντς ότι εξαντλείται η υπομονή για τα «φοβερά δεινά» στη Λωρίδα της Γάζας.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μπένι Γκαντς ταξίδεψε σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο για να παρουσιαστεί ως υποψήφιος μελλοντικός πρωθυπουργός, την ώρα που κλιμακώνονται οι διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ εξαιτίας της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα.

