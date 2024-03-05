Ουγγαρία: «Όχι» της Βουδαπέστης στον Μαρκ Ρούτε για τη θέση του ΓΓ του ΝΑΤΟ

Η Ουγγαρία εξέφρασε σήμερα τη διαφωνία της για την πιθανότητα ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε να αναλάβει γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, διαδεχόμενος τον Γενς Στόλτενμπεργκ, ένα αξίωμα κρίσιμης σημασίας εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν μπορούμε κατηγορηματικά να στηρίξουμε την υποψηφιότητα ενός γενικού γραμματέα που ήθελε στο παρελθόν να γονατίσει την Ουγγαρία» είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο. «Θα ήταν απροσδόκητο εκ μέρους μας», πρόσθεσε.

Ο Μαρκ Ρούτε επέκρινε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Το 2021, οργισμένος με έναν ουγγρικό νόμο που τον θεωρούσε ομοφοβικό, είπε ότι η Ουγγαρία «δεν έχει πλέον θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και αν δεν του ταιριάζουν οι αξίες της ΕΕ, ο ‘Ορμπαν δεν είχε παρά να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της Συνθήκης «που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό» και να αποχωρήσει από το μπλοκ.

Το όνομα του απερχόμενου πρωθυπουργού της Ολλανδίας ακούγεται ολοένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ. Για τον διορισμό του ωστόσο απαιτείται ομοφωνία των χωρών μελών. Ο 57χρονος Ρούτε στηρίζεται από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Βρετανία. Ο ίδιος ανακοίνωσε πέρσι ότι σκοπεύει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή της Ολλανδίας, ωστόσο παραμένει στη θέση του μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων συνεχίζονται μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις οποίες κέρδισε ο ακροδεξιός Χέερτ Βίλντερς. Ο Όρμπαν είχε τότε χαιρετίσει τον «άνεμο αλλαγής» στην Ολλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

