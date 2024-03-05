Μετά την κηδεία του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι στη Μόσχα, αρκετοί από εκείνους που παρευρέθηκαν σ’ αυτήν συνελήφθησαν σύμφωνα με ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα που είχαν παρευρεθεί στην κηδεία του Ναβάλνι την περασμένη Παρασκευή καθώς και σε ξεχωριστές εκδηλώσεις μνήμης συνελήφθησαν σήμερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο OVD-Info, μια ανεξάρτητη ρωσική οργάνωση μέσων ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μια γυναίκα από τη Μόσχα παρέμεινε υπό κράτηση τη νύχτα σε αστυνομικό τμήμα.

Αξιωματικοί της αστυνομίας είπαν ότι εντόπισαν τη γυναίκα επειδή μια βιντεοκάμερα την κατέγραψε στην κηδεία του Ναβάλνι να φωνάζει ένα σύνθημα που μεταφράζεται ως «Δόξα στους ήρωες».

Το σύνθημα αυτό εκφράζει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, η οποία αποκρούει τη ρωσική εισβολή για περισσότερα από δύο χρόνια. Ο ιστότοπος Ovd-Info ανέφερε ότι στη γυναίκα επιβλήθηκε αργότερα πρόστιμο.

Εκπρόσωπος του Ovd-Info δήλωσε στο ρωσικό ειδησεογραφικό κανάλι Agentstvo ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ειπωθεί ότι ξεκίνησε ένα κύμα συλλήψεων.

Ωστόσο, έδωσε έμφαση στο ότι η οργάνωσή του είχε ειδοποιήσει προηγουμένως πως η αστυνομία θα μπορούσε να εντοπίσει άτομα μετά την κηδεία του Ναβάλνι, χρησιμοποιώντας βιντεοσκοπήσεις και νέες τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπων.

Την ημέρα της κηδείας, περισσότερα από 100 άτομα συνελήφθησαν, αν και μόνο μερικά από αυτά στη Μόσχα. Οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας.

Επιπλέον, έγιναν εκατοντάδες συλλήψεις τις μέρες μετά την κηδεία του Ναβάλνι καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να εναποθέσει λουλούδια σε μνημεία για να τιμήσει τη μνήμη του.

Ο Ναβάλνι, ο οποίος θεωρούνταν ο πιο σφοδρός επικριτής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου σε σωφρονιστική αποικία της Σιβηρίας υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν την κηδεία του σε προάστιο της Μόσχας την περασμένη Παρασκευή.

Προς έκπληξη πολλών παρατηρητών, παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, η αστυνομία άφησε τους υποστηρικτές του να προχωρήσουν, ακόμη και όταν φώναζαν ξεκάθαρα συνθήματα κατά του Κρεμλίνου, όπως «Όχι στον πόλεμο!» και «Ρωσία χωρίς Πούτιν!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

