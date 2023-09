Βρετανία: «Νέα προσέγγιση» έναντι της κλιματικής αλλαγής ανακοίνωσε ο Σούνακ Κόσμος 21:05, 20.09.2023 linkedin

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του δεν εγκαταλείπει κανέναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους στους οποίους έχει δεσμευθεί διεθνώς