Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ως μη ασφαλή χώρα για την επιστροφή Τούρκων υπηκόων που φτάνουν μέσω παράνομων οδών στο Ηνωμένο Βασίλειο έκρινε η βρετανική κυβέρνηση την Τουρκία.

Ο Ρίσι Σούνακ ήλπιζε να κλείσει με την κυβέρνηση της Άγκυρας συμφωνία επαναπροώθησης παράτυπων μεταναστών μετά από την αύξηση στον αριθμό των Τούρκων πολιτών που φτάνουν επί βρετανικού εδάφους με λέμβους μέσω Μάγχης.

Παρόμοια συμφωνία έχει συνάψει η βρετανική κυβέρνηση με την Αλβανία, με αποτέλεσμα να έχει καταγραφεί μείωση στις παράτυπες αφίξεις Αλβανών μεταναστών.

Κατά την εξέταση της συμφωνίας, ωστόσο, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών αποφάνθηκαν πως η Τουρκία είναι «κράτος που δεν πληροί τα κριτήρια ως γενικά ασφαλές».

Στο εσωτερικό έγγραφο του υπουργείου που αποκαλύπτουν οι Times αναφέρεται πως με βάση την ανάλυση παλαιότερων υποθέσεων και ανέκδοτα στοιχεία, το 99% των αιτήσεων ασύλου από Τούρκους στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλεται σε φόβους των αιτούντων για την ασφάλειά τους στη χώρα τους.

Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για «πολιτικούς» αντιπάλους του καθεστώτος, που θεωρούνται τέτοιοι από την κυβέρνηση λόγω πραγματικής ή και απλά ως εκλαμβανόμενης ανάμειξης σε αντιπολιτευόμενα κινήματα.

Γίνεται δε επικριτική αναφορά στην «υπερβολικά ενθουσιώδη» εφαρμογή αντιτρομοκρατικών νόμων, στις ανησυχίες περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και στις καταγγελίες περί βασανιστηρίων και κακοποίησης στις φυλακές.

Σημειώνεται επίσης ανησυχία για τη συμμόρφωση της Τουρκίας προς επικριτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - το οποίο, όπως επισημαίνουν και οι Times, έχει φανεί διατεθειμένος να αγνοήσει και ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός σε περίπτωση που αποφάσεις του θα εμποδίζουν το σχέδιό του για αποστολή παράτυπων μεταναστων στη Ρουάντα.

Πέρυσι στις βρετανικές ακτές έφτασαν περίπου 3.000 Τούρκοι μετανάστες, καθιστώντας τους την τρίτη σε αριθμό εθνικότητα μεταξύ των παράτυπων μεταναστών. Επρόκειτο για αύξηση της τάξης του 162% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Πηγή: skai.gr

