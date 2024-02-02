Την πολυτελέστατη έπαυλη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, Villa Certosa, πουλάνε τα πέντε παιδιά του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας.

Οι κληρονόμοι του έβαλαν πωλητήριο στην παραθαλάσσια βίλα των 68 δωματίων, για 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπερπολυτελής Villa Certosa βρίσκεται σε μια τεράστια έκταση στο Porto Rotondo και προσφέρει εγκαταστάσεις ακόμα και για τον πιο απαιτητικό ιδιοκτήτη!

Ενδεικτικά, έχει έξι πισίνες, γήπεδο τένις και γκόλφ, «αρχαίο» αμφιθέατρο, τεχνητή λίμνη, αντίγραφο του Stonehenge ένα τεχνητό ηφαίστειο!

Εκεί ο Μπερλουσκόνι είχε φιλοξενήσει πολλούς ηγέτες, ανάμεσά τους τον Τόνι Μπλερ, τον Τζορτζ Μπους και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τους FT, ως πιθανοί ενδιαφερόμενοι αγοραστές φέρονται δισεκατομμυριούχοι από τα Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, την Ινδία και τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

