Τουρκία: 25 συλλήψεις υπόπτων για την επίθεση στην εκκλησία

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 25 υπόπτους σε σχέση με τον θανάσιμο τραυματισμό με όπλο ενός άνδρα στη διάρκεια λειτουργίας σε καθολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη το περασμένο σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς.

Ανάμεσα στους 25 που τέθηκαν υπό κράτηση είναι οι δύο ύποπτοι ως δράστες, οι οποίοι θεωρείται ότι συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, έγραψε ο Τουντς στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Οι δύο βασικοί ύποπτοι είναι ξένοι υπήκοοι--ένας από το Τατζικιστάν και ο άλλος Ρώσος--σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ανακοίνωσή του στο Telegram, λέγοντας ότι ανταποκρίθηκε σε έκκληση των ηγετών της οργάνωσης να στοχοθετηθούν εβραίοι και χριστιανοί.

Ο Τουντς είπε ότι εναντίον των 25 υπόπτων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση και φόνους και πρόσθεσε ότι άλλοι εννέα ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην ιταλική καθολική εκκλησία Σάντα Μαρία στη συνοικία Σαριγέρ. Ένας Τούρκος πολίτης, τον οποίον έβαλαν στο στόχαστρό τους οι δράστες, έπεσε νεκρός ενώ παρακολουθούσε τη λειτουργία.

Το θύμα είχε πάει στην εκκλησία μετά την βόλτα του και δεν είχε πολιτικές ή θρησκευτικές διασυνδέσεις, είπε εξάδελφός του. Οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι τα θύματα πιθανόν να ήταν περισσότερα, αν δεν είχε πάθει εμπλοκή ένα όπλο.

Οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται μέσα στην εκκλησία, τη γνησιότητα του οποίου πιστοποίησε το Reuters, δείχνει τους μασκοφόρους ενόπλους να εισέρχονται στο κτίριο και να πυροβολούν τον άνδρα ο οποίος περπατούσε μπροστά τους.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες επιθέσεις ανά την Τουρκία, μεταξύ των οποίων και σε ένα νυχτερινό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη την 1η Ιανουαρίου του 2017, επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι.

Οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 2.086 προσαγωγές υπόπτων για δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος από τον Ιούνιο του 2023, σύμφωνα με τον Γερλίκαγια.

